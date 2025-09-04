A tres años del anuncio inicial, el rodaje de la serie de Tomb Raider para Prime Video finalmente comenzará el 19 de enero. La producción, basada en la popular franquicia de videojuegos, ha confirmado la participación de Sophie Turner como Lara Croft. Turner, conocida por su papel en Game of Thrones, se une a un equipo liderado por Phoebe Waller-Bridge, con la expectativa de revitalizar el personaje para una nueva generación.

Tras la cámara: un equipo creativo de gran talento y experiencia

Phoebe Waller-Bridge, reconocida creadora de Fleabag y Killing Eve, ha estado involucrada en el proyecto desde su concepción. Su visión incluye no solo respetar la esencia del personaje de los videojuegos, sino también aportar una perspectiva nueva y actual para conectar con el público contemporáneo. Chad Hodge, guionista y productor con una amplia experiencia en televisión, ha sido designado como cocreador para asegurar una narrativa sólida y coherente. En cuanto a la dirección, Jonathan Van Tulleken se encargará de aportar su pericia visual al proyecto. Van Tulleken, conocido por su trabajo en Shōgun, promete ofrecer una mirada única al mundo de Lara Croft, con un esfuerzo centrado en la autenticidad de cada detalle.

Un casting bien considerado para un personaje icónico

La elección de Sophie Turner se destaca como una decisión audaz y calculada. Turner superó a otras candidatas como Emma Mackey, Mackenzie Davis y Lucy Boynton, quienes también fueron consideradas para el papel. Su trayectoria como Sansa Stark en Game of Thrones le proporciona una base sólida y una gran cantidad de seguidores, algo que la producción espera aprovechar. Angelina Jolie y Alicia Vikander, predecesoras en el rol, lograron transformaciones memorables que Turner aspira a igualar o incluso superar. "Estoy muy entusiasmada por interpretar a Lara Croft", expresó Turner. "Con Phoebe al frente, sabemos que crearemos algo especial".

Preparando el camino para una nueva etapa de la franquicia

Dado el trasfondo complejo de la producción, el camino hacia la realización de Tomb Raider no ha sido sencillo. Originalmente planeada después de que expiraran los derechos de la película, el proyecto enfrentó numerosas demoras y cambios en el equipo creativo. No obstante, la potente combinación de talentos ha logrado establecer un cronograma sólido, con las cámaras comenzando a rodar en enero.

Con una historia que se enfoca en la arqueología, las aventuras y el crecimiento personal del personaje principal, Tomb Raider se perfila como una serie que busca atraer tanto a nuevos seguidores como a los adeptos de las aventuras digitales de Lara Croft. La forma en que la serie evolucione y cómo refleje los momentos decisivos del videojuego en un formato serial será clave para generar el interés del público.

Contenido optimizado con tecnologías de Inteligencia Artificial.