El final del Gran Premio de Países Bajos había generado algunas rispideces en el equipo Alpine, pero este jueves los dos pilotos de la escudería, Franco Colapinto y Pierre Gasly, se encargaron de aclarar que la situación ya fue hablada y superada. Mientras el francés explicó las razones por las que no se corrió rápido para que su compañero lo pasara, el argentino optó por minimizar el tema y focalizarse en la próxima competencia.

El pasado domingo en Zandvoort, el argentino rozó sus primeros puntos con el equipo Alpine. pero se quedó con las manos vacías, a sólo cuatro décimas del décimo puesto. Y por la forma en que se dio, la situación generó algo de polémica dentro de la escudería, ya que Colapinto perdió tiempo detrás de su compañero Gasly en las vueltas finales antes de recibir la orden de intercambiar posiciones. Si el francés se hubiese abierto antes, a Colapinto le hubiese quedado más tiempo para intentar adelantar a Esteban Ocon, que finalmente se quedó con el décimo puesto y sumó un punto para Haas.

Gasly fue consultado por Motorsport sobre si había conversado con Colapinto después de la carrera, y el francés confirmó que el intercambio fue positivo: “Sí, lo hablamos personalmente. Y sí, creo que todo está claro. Lo que pasó fue lo que se había indicado antes de la carrera en cuanto al lugar del circuito establecido para intercambiar posiciones. Y creo que, de cara al futuro, tuvimos la conversación que necesitábamos. Así que sí, creo que todo está bien”, expresó el galo, que aclaróque lo importante fue respetar lo acordado previamente y remarcó que los dos intercambios de posición se dieron de acuerdo con lo planificado.

Por su parte, Colapinto decidió dejar atrás la frustración que mostró tras el Gran Premio de Países Bajos y en la conferencia de prensa de Monza se enfocó en los aspectos positivos: “Creo que fue un muy buen fin de semana. En general, estuve muy contento con cómo fue todo. Encontramos mucho rendimiento y en la carrera creo que hicimos un buen trabajo con la estrategia; el equipo también hizo un buen trabajo”.

El argentino admitió que le dolió quedar tan cerca del top 10, pero se mostró optimista de cara a lo que viene: “Estuvimos muy cerca de los puntos y fue una pena no haber sumado, pero estoy seguro de que llegará pronto”.