En 2025, la esperada última entrega de la saga El Conjuro, se ha estrenado con reacciones mixtas por parte de la crítica y los espectadores. La película, con Patrick Wilson y Vera Farmiga retomando sus roles icónicos de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, ofrece un cierre que ha dejado a muchos fanáticos debatiendo sobre si se trató de un final digno o simplemente más de lo mismo.

Un desenlace esperanzador pero con una efectividad limitada en el terror

Los primeros comentarios sugieren que El Conjuro: Últimos Ritos, dirigida por Michael Chaves, intenta terminar la saga de manera agridulce. Con un 62% en el Tomatometer de Rotten Tomatoes, la película no logra impactar tanto como sus predecesoras y es calificada como un cierre predecible. Aunque la crítica reconoce la calidad interpretativa de Wilson y Farmiga, la película no logró recuperar el nivel de terror que caracterizó a las primeras entregas dirigidas por James Wan.

La trama de El Conjuro: Últimos Ritos se centra en uno de los primeros casos investigados por los Warren, el caso Smurl. Se desarrolla una narrativa sobre una familia común que se enfrenta a eventos sobrenaturales y al regreso de protagonistas familiares de la saga. Si bien ofrece algunas secuencias de tensión y nostalgia, los críticos señalan que se pierde la contundencia y la sorpresa de entregas anteriores.

El legado cinematográfico de los Warren: un balance entre logros y decepciones

Desde su debut, el universo El Conjuro ha mantenido el interés de millones de espectadores, pero El Conjuro: Últimos Ritos parece no haber alcanzado el estándar de sus exitosos predecesores. La evolución visual y técnica del director Michael Chaves fue inicialmente prometedora, pero esta entrega en particular no logró superar las expectativas generadas por las películas dirigidas por James Wan.

Chaves, reconocido por sus trabajos anteriores en La Llorona y El Conjuro: El diablo me obligó a hacerlo, buscó cerrar el ciclo con una historia emotiva más que terrorífica. Sin embargo, la falta de un monstruo memorable o de secuencias angustiantes ha sido una crítica recurrente. En comparación con los icónicos Valak y el Hombre Torcido, los antagonistas de El Conjuro: Últimos Ritos fueron considerados menos impresionantes.

Impacto y recepción: el futuro incierto de la franquicia cinematográfica

A medida que El Conjuro: Últimos Ritos deja su marca final en el universo ya establecido, surge la pregunta sobre el futuro de los personajes icónicos y el mundo que ayudaron a crear. Las declaraciones de los productores sugieren que este podría ser un buen momento para cerrar el libro sobre los Warren en el cine, al menos por ahora.

La complejidad de encontrar un equilibrio entre cerrar ciclos narrativos y satisfacer a una audiencia ávida de innovación continúa desafiando a los creadores de franquicias populares. A pesar de las críticas mixtas, la película marca el final de una era caracterizada por la fascinación con lo sobrenatural y el espíritu indomable de dos de los investigadores más famosos de lo paranormal.

Con el cierre de El Conjuro: Últimos Ritos, la serie podría haber llegado al final de su camino o tal vez tan solo a un punto de reorientación. Mientras los fanáticos asimilan el final de esta narrativa, queda la posibilidad de que el legado de Ed y Lorraine Warren, forjado en un vasto tapiz de leyendas urbanas y escalofriantes relatos sobrenaturales, continúe atrayendo a nuevas generaciones de aficionados al horror.

