El golpe llegó desde el mismo Congreso que Javier Milei pretendía reducir a un rol decorativo. Este jueves, el Senado rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad y repuso la norma aprobada hace apenas un mes. El resultado no solo representa un alivio para miles de familias que dependen de prestaciones y pensiones, sino también un hito político: es la primera vez en 22 años que el Parlamento derriba un veto total del Ejecutivo.

La sesión comenzó al mediodía y estuvo atravesada por las denuncias de recortes en pensiones y el escándalo por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Aunque la vicepresidenta Victoria Villarruel participó de la reunión de labor parlamentaria, no presidió el debate: quedó al frente del Ejecutivo por el viaje del presidente a Estados Unidos.

Cómo votó cada senador el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad

El conteo no dejó dudas. Con 63 votos a favor y 7 en contra, la Cámara Alta revirtió el veto presidencial. Entre ellos estuvieron referentes de Unión por la Patria, el radicalismo y sectores del PRO. Figuran nombres como Juliana Di Tullio, José Mayans, Carolina Losada, Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri y Wado de Pedro.

El bloque libertario, en cambio, quedó aislado. Solo siete senadores, encabezados por Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta y Francisco Paoltroni, acompañaron la decisión presidencial. Dos legisladores --Antonio Rodas (UxP) y Vilma Bedia (LLA)-- estuvieron ausentes.

Qué dice la ley de Emergencia en Discapacidad

La norma, ahora vigente hasta diciembre de 2026, contempla la actualización automática de las prestaciones según el índice de precios, la recomposición de aranceles atrasados y la revisión mensual de las pensiones no contributivas.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su impacto fiscal será mínimo: entre el 0,28% y el 0,51% del PBI.

El rechazo al veto no es solo un triunfo legislativo. Marca un punto de inflexión en la relación del Congreso con la Casa Rosada y abre una incógnita sobre la capacidad de Milei para sostener su estrategia de gobernar a puro decreto. Mientras tanto, miles de familias ya respiran con alivio: la emergencia en discapacidad vuelve a estar en pie.