Durante el mes pasado, la Plataforma Audiovisual Bonaerense (BAFILMA) sumó nuevos títulos a su catálogo. Entre documentales y series animadas, las incorporaciones abarcan desde testimonios de grandes figuras intelectuales hasta relatos de pueblos originarios y reconstrucciones históricas.

Una de las novedades destacadas que se suma a la plataforma (que es de acceso libre y gratuito y ya cuenta con más de 500 títulos disponibles) es “El Testigo (Conversaciones con Osvaldo Bayer)”, un documental dirigido por Norma Fernández. La película recupera cuatro entrevistas inéditas realizadas al escritor, periodista e historiador Osvaldo Bayer, fruto de una amistad de más de tres décadas con la realizadora. Grabados en distintos contextos y épocas (1991, 1993, 2001 y 2017) los diálogos ofrecen un recorrido por las reflexiones del autor sobre la Argentina y el mundo, combinados con archivos fotográficos y audiovisuales que aportan un retrato íntimo y atrapante.

Otro de los estrenos es “Nalá”, el largometraje documental de Florencia Marina Romero. La película sigue la experiencia de Nalá, mujer indígena y autoridad del Pueblo Nación Qom, Cacique de la comunidad Lma Iacia Qom en San Pedro, Buenos Aires. Nalá recorre distintos territorios visibilizando la cosmovisión ancestral y promoviendo una educación y medicina intercultural. En Córdoba, se encuentra con Natalia, referente comechingona, con quien comparte saberes que logran trascender los límites geográficos.

La animación también tiene su lugar con “Rosarito y sus pizarras mágicas", una serie de 13 capítulos dirigida por Hebe Estrabou. Ambientada en un pequeño pueblo de La Rioja, la historia sigue a Rosarito, una chica curiosa, charlatana y obstinada que, cuando se propone algo, no descansa hasta conseguirlo. La propuesta combina humor y ternura con una estética pensada para el público infantil, pero con guiños que invitan a toda la familia.

En la línea de documentales que recuperan episodios clave de la historia argentina, BAFILMA también incorporó “Trelew, la fuga que fue masacre", dirigida por Mariana Arruti. La obra reconstruye los hechos ocurridos en agosto de 1972 en la cárcel de Rawson, cuando más de un centenar de presos políticos intentaron una fuga masiva bajo la dictadura militar de Lanusse. Un grupo logró alcanzar el aeropuerto de Trelew, buscando huir hacia el Chile socialista, pero la mayoría no tuvo esa suerte. El documental reconstruye este punto de quiebre en la historia nacional, anticipando la violencia política que se intensificaría en los años siguientes.