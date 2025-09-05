Con 63 votos afirmativos y apenas 7 en contra, el Senado de la Nación dejó sin efecto ayer el veto presidencial de Javier Milei a la ley de Emergencia en Discapacidad. Se trata de la primera vez en 22 años que el Congreso revierte una decisión de este tipo y obliga al Poder Ejecutivo a aplicar una norma que había intentado frenar. Los tres senadores por Santa Fe -Carolina Losada (UCR) , Marcelo Lewandowski (PJ y Eduardo Galaretto (UCR)- acompañaron de manera afirmativa al votar en bloque a favor de restablecer la ley, alineándose con la mayoría opositora que consolidó el resultado.