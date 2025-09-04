La algarabía se apoderó de las cientas de personas con discapacidad, familiares y organizaciones que se congregaron este jueves frente al Congreso cuando se revirtió en el Senado el veto del presidente Javier Milei a la ley de Emergencia Nacional en el sector. Luego de meses de lucha y sufrimiento, el triunfo legislativo en la Cámara alta se vivió como un estallido de alegría que reveló la angustia a la que la motosierra libertaria sometió, en nombre del equilibrio fiscal, a las personas con discapacidad, a sus familias y quienes trabajan a su lado. "Hace mucho tiempo veníamos esperando este día", dijo a Página/12 Germán Vera, padre de Santino, un chico con autismo.

“Era inentendible para nosotros que el Gobierno se animara a vetar la ley y a hacerle esto a las personas con discapacidad, así como también lo que están haciendo con los jubilados, el Garrahan, las universidades y toda la destrucción que está llevando a cabo este presidente cruel”, agregó Vera, quien portaba una remera alusiva al 2 de abril, Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, con la inscripción “Hablemos de autismo”. “Nosotros como familiares venimos a apoyar no solamente a nuestros hijos sino a los de todos los demás”, añadió en sintonía con una pancarta ubicada a un costado que resumía esta lucha a la perfección: “Quienes sólo tienen aspiraciones individuales jamás entenderán la lucha colectiva”. Sobre las vallas instaladas por las fuerzas policiales entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, colgaba un cartel firmado por la familia de Santino que señalaba: “No es un papel, no es un trámite, no es un número, no es un gasto, no es déficit, no es un ajuste, no es una carga, no es caridad. Por mi hijo y los de todos, no al veto”.

Las organizaciones del sector que hace meses luchan contra el brutal ajuste de Milei se hicieron presentes para esperar el resultado de la decisiva sesión parlamentaria. Entre ellas, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y la Asamblea Discas en Lucha, que estuvieron acompañadas por diversas agrupaciones políticas, sociales y sindicales, movilizadas para acompañar el reclamo. En medio de los abrazos y los llantos de alegría por el importante triunfo legislativo se escucharon, a través de parlantes instalados frente al Congreso, canciones comúnmente llamadas “de protesta”. Una de ellas fue un clásico que desde hace muchos años acompaña diversos reclamos y movilizaciones populares. Se trata de “Donde las águilas se atreven”, de Attaque 77, cuyo estribillo reza: “Podrán pasar mil años, verás muchos caer, pero si nos juntamos no nos van a detener”.

“Estamos hace mucho tiempo luchando por esta causa. Solamente por la ley de Emergencia Nacional en Discapacidad venimos peleando desde el 29 de abril, hace casi medio año pese a ser una iniciativa de emergencia, cuando nos juntamos en la puerta del anexo del Congreso el día en que se logró la aprobación del dictamen de la ley”, dijo a este diario Laura Alcaide, integrante de la asamblea Discas en Lucha. “Lo de hoy es un hito político. Tiene una fuerza muy potente haber derribado por primera vez un veto presidencial de un mandatario que cree que puede gobernar por encima de los otros poderes”, agregó. No pasó desapercibido para nadie que el logro parlamentario de este jueves tiene sabor a hazaña: la última vez que el Congreso había sepultado definitivamente un veto presidencial en ambas cámaras fue durante el último tramo del interinato de Eduardo Duhalde, a comienzos de 2003.

“Es muy importante haber logrado tumbar el veto también porque quedó demostrado que, si se atacaba aún más a la discapacidad, era un error político. Error que pagarán los siete senadores que hoy votaron en contra por considerar que se pueden vetar aún más nuestros derechos y nuestras vidas, además de todo lo que nos están robando”, añadió Alcaide y sostuvo que “no podemos relajarnos, porque está ley va a tener que ser aprobada en las distintas provincias, que van a tener que adherir. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en Mendoza, en dónde el gobernador Alfredo Cornejo dijo que no iba a apoyarla? Hay que estar atentos”. A su vez, la referente de la asamblea Discas en Lucha destacó que “es importante esta ley porque el Estado está reconociendo que las personas con discapacidad estamos en una situación de riesgo”.

Ayelén es acompañante terapéutica y desde hace tres años realiza integración escolar. "Es un triunfo no solamente para las personas con discapacidad y quienes trabajamos con ellas, sino para la democracia en su conjunto", aseguró y sostuvo que "desde que trabajo acá, nunca había visto algo así, en cuanto a lo poco que estamos cobrando y lo que está pasando en general en el sector de discapacidad". "Trabajo con chicos y veo lo que les cuesta acceder a las terapias, la fonoaudióloga, la psicóloga y un montón de prestaciones que necesitan para poder organizarse y transitar su día a día", afirmó.

Victoria es madre de un chico con discapacidad y no pudo ocultar sus lágrimas tras la ratificación del triunfo legislativo. "Este año fue terrible, sufrimos mucho", dijo a este diario. "La escuela especial de mi hijo, en Hurlingham, a la cual asisten unos 250 chicos con discapacidad, estuvo a punto de cerrar". "Se necesita un Estado presente, está claro", agregó y sostuvo que "hoy es un día de lucha y de festejo".

Informe: Juan Pablo Pucciarelli