La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este jueves que su Gobierno jamás permitirá que Estados Unidos actúe en territorio mexicano contra el crimen organizado como sucedió de manera reciente en el mar Caribe, donde fuerzas militares estadounidenses destruyeron una presunta embarcación de la organización criminal “Tren de Aragua”.

“Nunca se ha planteado eso en el caso de nuestro territorio”, subrayó la mandataria mexicana, un día después de reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. “Ellos tienen que tener confianza en que nosotros estamos actuando en nuestro territorio y nosotros confianza de que ellos actúan en su territorio”, agregó.

En su habitual rueda de prensa desde el Palacio Nacional de la capital mexicana, Sheinbaum reiteró que su Gobierno se apega a la Constitución en lo referente a la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.

La mandataria mexicana expresó en tal sentido su desacuerdo con el despliegue de buques al sur del mar Caribe cerca de las costas venezolanas.

Sheinbaum también calificó de “cordial” el encuentro con el secretario Rubio. La mandataria insistió al respecto que existe coordinación entre su Gobierno y su par de Estados Unidos, además de que cada acción conjunta se lleva a cabo con respeto a la soberanía.

Rubio realizó una visita a México de dos días con el objetivo de abordar temas como migración y seguridad, marco en que ambos países acordaron el Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley enfocado en la lucha contra el crimen organizado, así como la migración ilegal en la frontera común.