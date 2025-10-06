El ministro de Economía, Luis Caputo se reunió con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, para definir cómo se implementará el paquete de asistencia financiera que Donald Trump ofreció al gobierno de Javier Milei. En un contexto de mercados volátiles y fuerte presión sobre el peso, el encuentro se volvió un momento clave para la situación económica inmediata de Argentina.

El encuentro de Caputo y Bessent fue este lunes por la tarde en la sede del Departamento del Tesoro en Washington. Tras la reunión, ambos compartieron mensajes de agradecimiento en sus cuentas oficiales.

Bessent elogió las “sólidas políticas de Argentina” y anticipó que el Tesoro estadounidense está listo para ofrecer un paquete de auxilio financiero. Por su parte, Caputo agradeció la reunión, destacó su carácter “constructivo” y subrayó el “continuo progreso” en las conversaciones con el secretario del Tesoro.

En paralelo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue de cerca las negociaciones y, según trascendidos, habría pedido al gobierno de Milei reforzar los consensos políticos internos para asegurar la efectividad del paquete.

La cita llega tras días de fuerte tensión cambiaria, con el peso bajo presión y el Tesoro argentino interviniendo para contener un aumento del 7% en el dólar oficial. Ahora, mercados, analistas y autoridades esperan conocer los detalles del paquete de auxilio estadounidense y cómo se implementará, conscientes de que de ello dependerá la estabilidad financiera del país.

Seguí leyendo: