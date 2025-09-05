Tras su buen desempeño en Países Bajos, Franco Colapinto intenta seguir en la senda de los buenos resultados y ratificar su levantada en el Gran Premio de Italia. El piloto argentino volvió a subirse a su monoplaza Alpine para la Práctica libre 2 luego que el novato Paul Aron corriera el primer entrenamiento. ¿Cómo le fue?
Cómo ver el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en vivo online o por TV
Toda la acción del Gran Premio de Italia podrá verse en vivo a través de la plataforma Disney+ Premium. Por Fox Sports solo se relatará. Otra alternativa para ver el GP es el canal oficial F1TV, que tiene planes desde los 8 dólares mensuales.
Cronograma del Gran Premio de Italia de Fórmula 1
Viernes 5 de septiembre
- Práctica libre 1: Paul Aron corrió en lugar de Colapinto y quedó 20º
- Práctica libre 2: Colapinto salió 20º con un mejor tiempo de 1:21.564
Sábado 6 de septiembre
- 07:30 |Práctica libre 3
- 11:00 | Clasificación
Domingo 7 de septiembre
- 10:00 | Carrera
Fin de la Práctica libre 1: Colapinto quedó 20º
El argentino no se salió de la pista en una práctica marcada por ese tipo de incidentes, pero quedó en el último puesto. El mejor tiempo fue de Lando Norris con 1:19.978, mientras que el argentino marcó +1.686 (1:21.564).
Una historia intensa y veloz: Monza, 75 veces presente en la Fórmula 1
El Templo de la Velocidad celebra su mítica gloria junto a la Fórmula 1: cuando se desarrolle el Gran Premio de Italia este fin de semana, el evento cumplirá su edición número 75 realizada en el “Autodromo Nazionale Monza”, la misma cifra que este año le hace honor al cumpleaños del Gran Circo. Solo en 1980 no se llevó a cabo allí: aquella temporada se hizo en Imola. ¿Por qué no evocar, entonces, algo de la grandiosa historia del circuito que más veces ofició de escenario de la máxima categoría del automovilismo mundial?
¡Leclerc al pasto!
El piloto de Ferrari se salió de la pista en medio de una curva.
Alpine en el fondo
Pierre Gasly y Franco Colapinto hasta el momento están en el puesto 18º y 20º con +0.933 y +1.686 respectivamente: el líder es Lando Norris con 1:19.878.
El fastidio de Verstappen: "Me pone nervioso"
El neerlandés cuatro veces campeón de Fórmula 1 se mostró enojado por la pérdida de grip en sus neumáticos traseros, lo que provoca que su auto realice pequeños saltos. Casi todos los corredores sufrieron esto en la segunda curva del lesmo.
Todos con neumáticos rojos
Todos los pilotos se calzaron los neumáticos rápidos para mejorar sus tiempos a poco más de 20 minutos del final de la Práctica libre 2.
Norris perdió el contro de su auto en la segunda curva del lesmo
El piloto británico de McLaren perdió el control de su auto, el cual llegó a pegar un salto por el impacto.
VIDEO | Bortoleto con problemas en el fondo de su auto
El piloto brasileño de Sauber se complicó en una curva y rayó el fondo de su auto con el piano.
Colapinto se calza los neumáticos rojos, pero no logra salir del fondo
Con los neumáticos rojos (los más blandos y rápidos), el argentino marcó un tiempo de 1:21.564 y está 20º en la Práctica libre 1 a +1.685 del líder Lando Norris (1:19.878).
VIDEO | ¡Casi! Albon estuvo a punto de salirse de la pista, pero no perdió el control
En una curva complicada, el piloto tailandés de Williams casi se va de la pista, pero pudo retomar el control de su auto a tiempo. Los lesmos (dos curvas consecutivas) están complicando a varios de los corredores.