Tras su buen desempeño en Países Bajos, Franco Colapinto intenta seguir en la senda de los buenos resultados y ratificar su levantada en el Gran Premio de Italia. El piloto argentino volvió a subirse a su monoplaza Alpine para la Práctica libre 2 luego que el novato Paul Aron corriera el primer entrenamiento. ¿Cómo le fue?

Cómo ver el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en vivo online o por TV

Toda la acción del Gran Premio de Italia podrá verse en vivo a través de la plataforma Disney+ Premium. Por Fox Sports solo se relatará. Otra alternativa para ver el GP es el canal oficial F1TV, que tiene planes desde los 8 dólares mensuales.

Cronograma del Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Viernes 5 de septiembre

Práctica libre 1: Paul Aron corrió en lugar de Colapinto y quedó 20º

Práctica libre 2: Colapinto salió 20º con un mejor tiempo de 1:21.564

Sábado 6 de septiembre

07:30 |Práctica libre 3

11:00 | Clasificación

Domingo 7 de septiembre

10:00 | Carrera