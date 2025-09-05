Lady Gaga, conocida por romper moldes en la música y el cine, ha dado un paso más al unirse al elenco de la exitosa serie de Netflix, Merlina. La artista aporta un giro fresco y novedoso, presentándose tanto como actriz en un papel breve pero impactante, como con una pieza musical que ya está resonando entre los fanáticos. Este nuevo sencillo, "The Dead Dance", forma parte integral de la segunda temporada, ofreciendo una experiencia audiovisual única bajo la dirección del renombrado Tim Burton.

El papel de Lady Gaga en Merlina

En su rol como Rosaline Rotwood, una profesora antigua de la Academia Nevermore, Gaga asume un papel casi espiritual que guía a la protagonista en un momento de gran vulnerabilidad. En el sexto episodio, Rosaline aparece como una figura clave cuando Merlina está en un punto crítico, ayudándola a redescubrir su esencia. La presencia de Lady Gaga en la serie es breve pero inolvidable, demostrando que su capacidad de adaptación en el mundo actoral es tan notable como su talento musical. La química entre ella y el elenco, así como el manejo de un personaje místico, permiten una narrativa que enriquece el universo de Merlina.

La creación visual de "The Dead Dance"

Tim Burton, una vez más, demuestra su genialidad detrás de las cámaras al concebir el videoclip de "The Dead Dance". Rodado en la mítica Isla de las Muñecas, en Xochimilco, México, el video combina elementos de su distintivo estilo con la energía vibrante de Lady Gaga. La atmósfera gótica que envuelve al videoclip rinde homenaje al clásico Thriller de Michael Jackson, sin caer en la repetición, sino reinterpretándolo para una nueva generación. Este esfuerzo colaborativo entre Burton y Gaga se traduce en una pieza que no solo complementa la serie, sino que también tiene vida propia, captando el interés por su ingenio visual y musical.

Impacto en la audiencia y redes sociales

La presencia de Lady Gaga en Merlina no ha pasado desapercibida, generando revuelo entre los espectadores y críticos por igual. Jenna Ortega, protagonista de la serie, ha destacado la intensidad y profesionalismo de Gaga durante el rodaje, comentando que su energía en el set fue inspiradora. Los seguidores de la serie, así como los fanáticos de la cantante, han convertido el episodio y la canción en temas candentes, saturando las redes sociales con discusiones y teorías. Este fenómeno evidencia el magnetismo de Gaga, quien una vez más utiliza su versatilidad para dejar una marca perdurable en un proyecto que combina música y actuación a la perfección.

