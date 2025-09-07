Al menos seis hombres fueron detenidos este domingo cuando se presentaron a votar en el marco de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Además, la policía debió intervenir en la "fuga" de un ciudadano que no quiso quedarse como fiscal de mesa.

En Tigre, personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de Las Tunas efectivizó la detención de un hombre identificado con las siglas G.M.R. sobre quien pesaba una causa por el delito de abuso de armas agravado. El operativo se llevó a cabo en el colegio Guadalupe, ubicado en avenida de los Constituyentes 2924. En el caso ya tomó intervención el juzgado de garantías N.º 2 de San Isidro.

Sobre el hombre detenido en Tigre pesaba una causa por el delito de abuso de armas agravado. Imagen: prensa Policía Bonaerense.





En ese mismo municipio, la Policía Bonaerense logró aprehender a un hombre con pedido captura activa, acusado del delito abuso sexual agravado por el vínculo y guarda, ya que la víctima era su hija, menor de edad. El hecho tuvo lugar en colegio Número 14, ubicado en calle Bomberos Voluntarios 480, de General Pacheco.

Un cuarto caso que requirió intervención policial fue la "fuga" de un joven votante, que al ser convocado como presidente de mesa, se negó y decidió escapar. Según testigos, al ser notificado, salió corriendo, se subió a su auto y se fue a toda velocidad, sin mediar palabra y dejando desconcertado al personal militar de custodia. La insólita situación ocurrió en el Colegio Federico Leloir, ubicado en Güemes 3147, de la ciudad de Mar del Plata.

Otro caso de un hombre que fue detenido cuando intentó emitir su sufragio tuvo lugar en Quilmes. Puntualmente, el hombre era buscado por el delito de privación ilegítima de la libertad. Del operativo que terminó en la detención del sujeto participaron efectivos encubiertos con el fin de "no poner en peligro la integridad física de terceros o interrumpir el normal desarrollo de la actividad eleccionaria", precisaron fuentes policiales.

En Quilmes, un hombre fue detenido por el delito de privación ilegítima de la libertad. Imagen: prensa Policía Bonaerense.

Otro caso se dio en Lomas de Zamora, donde efectivos de la Policía Federal Argentina arrestaron a un hombre con pedido de captura vigente por robo agravado bajo la modalidad “piratas del asfalto”.

Finalmente, la Policía Bonaerense detuvo a un hombre que se acercó a la Escuela E.P N° 91 de Isidro Casanova y era buscado por el delito de abuso sexual. El individuo quedó inmediatamente detenido y puesto a disposición de las autoridades judiciales.

