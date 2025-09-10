El exgobernador de Salta y candidato a senador nacional por esa provincia, Juan Manuel Urtubey, se reunió con la expresidenta Cristina Kirchner, quien lo recibió en su departamento en un claro mensaje de respaldo a los aliados salteños de Fuerza Patria para los comicios de octubre próximo.

Es la primera vez tras más de una década de distanciamientos que Urtubey se reúne personalmente con la exmandataria. En la búsqueda de ampliar la unidad de la coalición opositora, ambos dirigentes mantuvieron conversaciones telefónicas en las que limaron las asperezas creadas por el salteño cuando ocupó la primera magistratura provincial (2007-2019).

“Cuando uno ve todo lo que está pasando, es imposible no darse cuenta de que las diferencias del pasado son nimiedades”, dijo hace días el exgobernador que había tomado distancia del kirchnerismo tras integrar la fracasada Alternativa Federal, en 2018, y luego ser el candidato a vicepresidente de Roberto Lavagna, en 2023.

Con espíritu conciliador, Urtubey publicó en las redes sociales una fotografía del encuentro con CFK, al que asistió con el diputado nacional Emiliano Estrada, y publicó un mensaje de unidad:

“Unir fuerzas por Salta. Unir fuerzas por la patria. Unir fuerzas por nuestro pueblo. Nada se construye con odio. Mucho menos un país. Unamos fuerzas para poner freno a la ceguera y la agresión, para ponernos juntos de pie y hacer escuchar la voz de quienes no son escuchados. Fuerza Patria. Fuerza Salta”.

El mensaje fue replicado por CFK en sus redes sociales.

Juan Manuel Urtubey es el principal candidato de Fuerza Patria en Salta y desde ese lugar intenta comandar un retorno del peronismo a la Gobernación, ahora en manos del díscolo Gustavo Sáenz. Fue también uno de los primeros dirigentes provinciales en celebrar el triunfo de la coalición opositora en el territorio que gobierna Axel Kicillof: "En la provincia de Buenos Aires la fuerza de los argentinos le puso un freno a Milei. En octubre ese freno lo ponemos los salteños con Fuerza Patria", posteó.