A pesar de no haber jugado ante Ecuador, Lionel Messi sumó un nuevo hito a su legendaria carrera al finalizar como máximo goleador de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, logro que nunca antes había conseguido a pesar de sus seis participaciones anteriores.

A sus 38 años y gracias a los dos goles que le anotó en la penúltima fecha a Venezuela, el capitán de la Selección Argentina alcanzó las ocho anotaciones en el certamen y se consagró como el máximo artillero de esta edición, incluso, sin haber disputado el último partido ante Ecuador. El boliviano Miguel Terceros, que anotó de penal el tanto del histórico triunfo ante Brasil, y el colombiano Luis Díaz, que no convirtió en la victoria 6-3 sobre Venezuela, lo escoltaron con siete conquistas.

Por más que es el máximo goleador histórico de la competición con 36 tantos, siete más que su amigo Luis Suárez, Messi nunca había podido quedarse con el galardón en una edición de Eliminatorias Sudamericanas. Esta fue la sexta participación de Messi en un clasificatorio sudamericano, luego de haber disputado los de Alemania 2006 (sin goles), Sudáfrica 2010 (4 goles), Brasil 2014 (10 goles), Rusia 2018 (7 goles) y Qatar 2022 (7 goles). Hasta ahora, su mejor registro había sido en el camino a Brasil 2014, donde quedó a un gol de Luis Suárez.

Lo curioso es que la marca de Messi llegó en la edición en la que menos jugó, ya que por diferentes lesiones o decisiones conjuntas con el cuerpo técnico, Messi estuvo ausente en seis de los 18 encuentros. Además, sólo anotó en cuatro de los 12 partidos que disputó, con un gol en el triunfo 1–0 ante Ecuador en la fecha 1, un doblete en la victoria 2–0 ante Perú en la fecha 4, un triplete en la goleada 6–0 ante Bolivia en la fecha 10 y otro doblete en el éxito 3–0 ante Venezuela en la fecha 17.