El director ejecutivo de Arba, Cristian Girard, desmintió la fake news que circuló en varios medios de comunicación y alenatada en redes sociales alrededor de un supuesto nuevo impuesto para usuarios de billeteras virtuales en la Provincia de Buenos Aires. "Es una mentira deliberada", aseguró en diálogo con la 750.

Según aclaró Girard, la medida en cuestión es solamente para comercios o profesionales que vendan bienes y servicios y ya sean contribuyentes del impuesto de Ingresos Brutos. De este modo, las billeteras virtuales se sumarán al esquema de agentes de recaudación impositiva, tal como son hasta ahora las entidades bancarias.

"Cuando realicen una venta y les paguen mediante transferencia a la cuenta virtual de Mercado pago o cualquier billetera, igual que pasa con las retenciones bancarias, Arba les va a aplicar una retención en concepto de adelanto de Ingresos Brutos", detalló el funcionario bonaerense en La Mañana.

Girard le atribuyó esta información incorrecta a dos hechos. Por un lado, la victoria de Fuerza Patria el pasado domingo en las elecciones legislativas y la necesidad del oficialismo de recuperar centralidad en la agenda mediática.

"Hay intereses de lobby muy concretos", subrayó Girard. "Fundamentalmente, Mercado Pago, Mercado Libre y Marcos Galperín que ayer salió a hablar porque ahora tiene competir en igualdad de condiciones con los bancos, particularmente con Cuenta DNI, y eso es algo que no les gusta. Intentaron engañar a la gente diciendo que Arba y Axel (Kicillof) le mete la mano en el bolsillo a la gente y no es así", insistió el director de la Agencia provincial.

La medida no es nueva, existe ya en 19 jurisdicciones en todo el país y en la Provincia de Buenos Aires empezará a funcionar a partir de octubre y corresponde al proceso para que las billeteras virtuales tengan el mismo tratamiento virtual que las cuentas bancarias.

"Si sos monotributista de la Provincia de Buenos Aires y estás adherido al régimen simplificado no te aplica esto, tampoco te va a llegar una reducción cuando usen Mercado Pago", indicó, y señaló: "No es que cuando alguien le pase plata al hijo o al abuelo para que compre en la farmacias, Arba va a retener. Hay que decir que esto es una mentira".