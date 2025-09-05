La nueva comedia Amores compartidos (Splitsville), dirigida por Michael Angelo Covino, está generando expectación al explorar las complejidades de las relaciones abiertas y el entramado emocional que estas conllevan. La película, coprotagonizada por Dakota Johnson, muestra a una pareja que decide vivir de forma no convencional y las consecuencias inesperadas que surgen. Estrenada en Cannes e inspirada en películas de los años setenta, Amores compartidos llega a los cines con críticas positivas y un trasfondo provocador que invita al público a reír y a reflexionar.

El conflicto inicial de la trama

La historia comienza con el divorcio de Ashley (Adria Arjona) y Carey (Kyle Marvin), lo que lleva a Carey a buscar apoyo en sus amigos Julie (Dakota Johnson) y Paul (Michael Angelo Covino). En este refugio emocional, Carey descubre que el secreto de la felicidad conyugal de sus amigos radica en un matrimonio abierto, lo que desafía sus propias creencias sobre lo que significa ser leal y feliz.

El director, Michael Angelo Covino, junto a Marvin, quería abordar personajes que aparentan tener control sobre sus vidas amorosas, pero que rápidamente se ven desbordados por la simplicidad de sus emociones más crudas. "Muchos de nuestros amigos hablan con seguridad sobre el amor y la fidelidad, pero una vez se enfrentan a sus verdaderos sentimientos, las situaciones cambian radicalmente", compartió Marvin.

Rompiendo los esquemas establecidos

A medida que Carey se ve inmerso en la dinámica de un matrimonio abierto, surge el caos. Las reglas no escritas de las relaciones comienzan a colapsar, dejando a todos los personajes en un estado de vulnerabilidad emocional. Carey descubre que la aparente libertad del estilo de vida de Julie y Paul requiere una madurez y una comunicación exhaustivas que ni él ni sus amigos habían anticipado.

"Nos inspiramos en las comedias francesas e italianas de los años setenta, donde los personajes se enfrentaban a sus sentimientos sin reservas ni filtros", explicó Covino. En Amores compartidos, la exploración de ideas como los celos, la traición y la complejidad del amor se hace con sinceridad, pero también con el humor directo que caracteriza las películas del dúo.

Consecuencias reales y lecciones duras

La cinta no solo se destaca por su humor, sino también por su honestidad. Mientras los personajes enfrentan sus propias vulnerabilidades, el público es testigo de tormentas emocionales que desafían las estructuras tradicionales del amor. Es una obra que invita a reflexionar sobre qué tan preparados estamos para enfrentar lo que deseamos cuando finalmente lo conseguimos.

Covino y Marvin han creado una comedia que conserva toda la diversión, a la vez que revela las dificultades asociadas con vivir una vida fuera de lo convencional. "No pretendemos premiar la fidelidad ni castigar la infidelidad; simplemente queremos mostrar que la vida es compleja y a menudo involucra decisiones difíciles y errores humanos", afirmó Covino al discutir la intención detrás de Amores compartidos.

El estreno de Amores compartidos marca un regreso de las comedias a la pantalla grande, fuera de las plataformas digitales, ofreciendo al público un espacio para disfrutar de situaciones con las que muchos podrían identificarse. Más allá de las risas, la película plantea preguntas sobre el amor, la amistad y la honestidad emocional, ofreciendo una variedad de perspectivas con las que cada espectador puede conectar según su propia experiencia.

