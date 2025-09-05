Ozzy Osbourne será homenajeado este fin de semana en los MTV Video Music Awards con una banda tributo repleta de estrellas. El cantante británico Yungblud se unirá a Steven Tyler y Joe Perry de Aerosmith, junto al guitarrista de Extreme, Nuno Bettencourt, para interpretar un popurrí con los grandes éxitos de Osbourne.

La ceremonia de los VMA se llevará a cabo este domingo 7 de septiembre en el UBS Arena de Nueva York. El show será conducido por LL Cool J y se transmitirá en vivo por MTV y Paramount+ a las 21 de la Argentina. Lady Gaga encabeza la lista de nominaciones este año con 12, seguida de cerca por Bruno Mars, con 11 nominaciones, y Kendrick Lamar, con 10.

Osbourne, que se hizo famoso como vocalista de Black Sabbath antes de iniciar su carrera solista, murió en julio a los 76 años. “Ozzy fue mi Estrella del Norte en todo lo que he hecho", le confesó Yungblud a The Independent. "Era un símbolo de individualidad y de ser uno mismo sin compromisos”.

La leyenda murió apenas unas semanas después de un evento de despedida en su ciudad natal de Birmingham, donde Yungblud actuó junto a leyendas como Metallica, Guns N’ Roses y Alice in Chains, todos reunidos para celebrar el legado de Black Sabbath. El cantante británico fue ampliamente elogiado por su extraordinaria versión del tema “Changes” de Sabbath, y muchos fans de la banda destacaron que había logrado acercar al pionero del heavy metal a las nuevas generaciones.