Este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires y sus alredores se presentará con inestabilidad. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan chaparrones hasta la tarde y temperaturas de entre 10 y 17 grados, con viento del este y ráfagas de hasta 50 kilómetros por la tarde.

El jueves el cielo se presentará mayormente nublado, pero sin lluvias. Las temperaturas comenzarán a regresar a registros primaverales, con una mínima de 13 grados y una máxima de 20 grados.

Para el viernes los registros irán de los 13 a los 24 grados, con viento del norte.