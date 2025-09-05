La veda electoral en la Provincia de Buenos Aires no detuvo la guerra digital. En las últimas horas, circuló un video falso hecho con Inteligencia Artificial que simula una declaración del gobernador Axel Kicillof, invitando a los votantes a apoyar a la lista de La Libertad Avanza ante un supuesto riesgo de desastre.

Se trata de una maniobra más de trolls para confundir al electorado, aunque esta vez ni siquiera intentaron disimular. El montaje busca imitar los discursos genuinos de Kicillof sobre jubilados, educación y salud, pero termina más cerca de un meme que de una declaración seria.

"Si querés que vuelva la inflación descontrolada, si querés que te aumenten los impuestos, si querés destruir el superávit fiscal y, por ende, tu futuro, si querés que haya más pobreza y seguir sumido en un baño de sangre como es la provincia, votá a Fuerza Patria", dice el gobernador en el video falso.

El video en cuestión fue viralizado por usuarios como @TalidanMilei, @ElTrumpista, @jdoedoe101101 y @WalhallaMann, entre otros perfiles habituales de difusión de contenido falso.

La viralización evidencia cómo la desinformación puede propagarse con rapidez, especialmente cuando se manipulan rostros y voces reconocibles. Aunque la torpeza del montaje lo vuelve inofensivo, no deja de reflejar un fenómeno preocupante.

No es la primera vez que sucede algo así, ya que en el marco de la veda electoral de las elecciones legislativas de mediados de mayo en la Ciudad de Buenos Aires, trolls libertarios también difundieron un video falso generado con IA que simulaba una declaración del expresidente Mauricio Macri, en la que supuestamente bajaba la candidatura de Silvia Lospennato y llamaba a votar al vocero presidencial Manuel Adorni.

El contenido también era completamente falso y formaba parte de una campaña sucia digital impulsada por cuentas vinculadas al oficialismo nacional, con el objetivo de confundir al electorado porteño y polarizar la elección.

Seguí leyendo: