Indianola es una ciudad pequeña, casi escondida en el mapa del Delta del Misisipi. Pero basta con pronunciar el nombre B.B. King para que el mundo entero sepa de qué se habla. Allí, en la tierra que vio nacer el blues, se levanta el Museo B.B. King y Centro de Interpretación del Delta, un espacio que no sólo homenajea a uno de los músicos más influyentes del siglo XX, sino que también preserva la memoria viva de toda una comunidad afroestadounidense que transformó resistió a través del arte.

Riley Ben King nació en 1925 en Itta Bena, a pocos kilómetros de Indianola, en un entorno marcado por la pobreza rural y el trabajo en los campos de algodón. La música gospel era el único lujo cotidiano, y pronto se convirtió en refugio y destino. En Memphis comenzó a hacerse llamar Blues Boy King durante su paso por la radio WDIA, y aquel apodo terminaría abreviado como B.B. King, el nombre con el que conquistó el planeta.

Con su guitarra Lucille y un estilo inconfundible de cuerdas estiradas y vibrato brillante, B.B. King convirtió el blues en un idioma universal. Su legado es inmenso no solo por su virtuosismo, sino por haber llevado una música profundamente afroestadounidense desde el Delta hasta los escenarios más prestigiosos del mundo, defendiendo el derecho de su pueblo a existir con dignidad.

El Museo B.B. King abre sus puertas en Indianola como una invitación a recorrer, cronológicamente, la vida de King y la historia del Delta. Es una narración sensorial que enlaza la biografía personal con los grandes procesos sociales que atravesaron a la comunidad negra en Estados Unidos.

La primera galería, “De artista a ícono”, aborda los años 60 y muestra cómo su música dialogaba con el movimiento por los Derechos Civiles. “Memphis, década de 1950” revive los años en que Riley King se convirtió en B.B. King en las radios de Beale Street. En “El Delta, década de 1930”, se exploran las raíces: la vida como aparcero, el racismo estructural y la fuerza de la cultural que construye identidad.

Un moderno teatro de alta definición introduce a las y los visitantes en un viaje audiovisual por el Delta y la trayectoria de King, mientras que la sección “La década final” exhibe objetos personales del músico, incluidos su Rolls Royce y su Chevy El Camino, que muestran el contraste entre sus humildes comienzos y su consagración mundial.

El recorrido culmina en el Patio Conmemorativo, donde descansan sus restos. Allí, un bronce a tamaño real lo representa con Lucille en brazos, como si siguiera regalando melodías al viento del Delta.

El legado de King también late en los programas educativos y comunitarios que el museo impulsa. El conjunto B.B. King AllStars forma a niñas, niños y adolescentes del Delta con talento musical, mientras que los Bridge Building Ambassadors desarrollan el liderazgo juvenil con base en la historia local y la participación comunitaria.

También hay espacio para el juego y la curiosidad infantil: la exposición itinerante “Las aventuras mundiales de B.B.”, creada junto al Museo Infantil de Misisipi, enseña geografía, música y diversidad cultural a través de la vida de King. Y programas de salud pública como “Sé inteligente: controla tu diabetes” recuerdan el compromiso del músico con el bienestar de su gente.

En verano, el Camp Lucille transforma el museo en un espacio de exploración artística, lectura, danza, cocina y escritura, reforzando el valor de la educación y la historia local como herramientas de futuro.

Visitar el Museo B.B. King no es solo conocer a un artista legendario. Es recorrer los caminos polvorientos del Delta, escuchar las voces de quienes lucharon contra la segregación, y entender cómo el blues nació del dolor, pero también de la esperanza.

En este museo del sur profundo de Estados Unidos, la historia de un hombre se vuelve la historia de un pueblo entero.