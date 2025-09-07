Los directivos de empresa de maquinaria agrícola Vassalli, comunicaron que la planta en Firmat estará cerrada del lunes 8 al viernes 12 de septiembre. Lo realizó vía mail a cada trabajador, según informaron desde la Unión Obrera Metalúrgica - seccional Firmat. En el comunicado alegan que durante ese periodo se realizarán tareas de mantenimiento y adecuación necesarias para garantizar condiciones seguras de trabajo. Asimismo se menciona que el acceso de personas ajenas a la empresa, así como el ingreso de personal no autorizado a sectores restringidos, está totalmente prohibido y tendrá las correspondientes consecuencias legales. La situación puso en alerta al gremio de la UOM como a los 280 empleados de la planta. La situación se da en el medio de una audiencia convocada este próximo lunes al Ministerio de Trabajo con sede en Rosario a las 12.
