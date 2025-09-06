Horacio Zeballos sueña despierto: en el pasaje más pleno de su carrera, con el disfrute a flor de piel, conquistó su segundo torneo de Grand Slam en el US Open. Consagrado desde hace algunos años como el mejor doblista de la historia del tenis argentino, ahora todo le sonríe.

Este sábado alzó el trofeo en Nueva York luego de vencer, junto con su compañero español Marcel Granollers y tras salvar tres match points, a los británicos Neal Skupski y Joe Salisbury por 3-6, 7-6 (4) y 7-5, los mismos rivales a los que superó para saldar su deuda en Grand Slams en junio pasado, en la definición de Roland Garros.

Actual 11° del ranking ATP en dobles, el ex número uno del mundo volverá este lunes al top 10: será el 5° del escalafón internacional en la especialidad. Aunque no todo se trata de cifras. Para Zeballos, el pibe de 40 que se dedica de lleno al tenis por duplas desde 2019 y que fue formado en el frontón y en las canchas del Edison Lawn Tenis Club de su Mar del Plata natal, la gloria se reduce a una palabra: ilusión.

Semanas atrás, cuando todavía no podía creer haber ganado su primer Grand Slam en París, después de tres finales perdidas, se respondía cómo seguir después de semejante logro. La frase lo describe a la perfección: "Nunca hay que dejar de proponerse ilusiones". Seguramente aquel rejunte de vocablos merodeó por su cabeza cuando el marcador, con sets iguales, reflejaba el tenebroso 4-5 y 0-40, con tres puntos de campeonato para la dupla británica. Los errores de Skupski decretaron lo que estaba escrito: Zeballos debía capitalizar su motor de ilusiones con un nuevo título de Grand Slam.

"Siempre me gusta escuchar a un orador, motivador, psicólogo, que se llama Victor Kuppers y que siempre dice que nunca hay que dejar de proponerse ilusiones, porque eso es lo que te lleva a mantenerte motivado para seguir buscando la felicidad y la alegría en lo que uno hace. El objetivo es, ahora, ponerse más ilusiones: vamos por más... por más torneos, por más Grand Slams, por más satisfacción en la competencia", reflexionaba tres meses atrás y horas después de ganar en Roland Garros. No podía creer que tenía su primera corona de Grand Slam pero ya avisaba que iba por la segunda. La ilusión, al parecer, resulta inagotable.

El ascenso en el ranking

Gracias al título que consiguieron, Zeballos y Granollers tuvieron una importante levantada en el ranking individual de dobles, ya que ambos volvieron al Top 10. El marplatense mejoró seis lugares y el lunes figurará quinto, mientras que el español ascenderá ocho puestos y quedará sexto. Pero además, como pareja subieron dos posiciones, quedaron en el segundo lugar en la Carrera y aseguraron su lugar en el Masters de fin de año, algo que no parecía estar a su alcance antes de la consagración en Roland Garros. Para la dupla hispanoargentina es el segundo título de Grand Slam, después del ganado París, también cuando superaron a Salisbury y Skupski en la definición.

