Por si quedaban dudas, este US Open terminó de disiparlas: Jannik Sinner y Carlos Alcaraz sepultaron las nostalgias del Big Three y ya dejaron en claro que representan el presente y el futuro del tenis. Este domingo desde las 15, el italiano y el español definirán el título del Abierto de Estados Unidos y completarán dos años enteros de dominio alternado en los certámenes grandes.

La clara y contundente victoria de Alcaraz sobre Novak Djokovic en las semifinales dejó al serbio sin la chance de luchar por su título 25 y, sobre todo, estirar a dos años su sequía en Grand Slam. Y a los 38 años, parece que el tiempo para extender sus números se empezó agotar.

Por el contrario, dejó en claro que la nueva era Sinner-Alcaraz llegó para quedarse. Por tercer Grand Slam consecutivo, el número uno y el número dos del mundo definirán el título. Y será el octavo trofeo seguido que será levantado por uno de los ellos, con cuatro conquistas del italiano y tres del español.

Los dos llegan en un momento inmejorable. Alcaraz, que en 2022 celebró en Nueva York su primer título grande, accedió a la final sin ceder sets. En tanto, Sinner, que es el campeón defensor en Flushing Meadows, sólo entregó un parcial en la semifinal ante el canadiense Felix Auger-Aliassime. Por todo eso, el nuevo clásico del tenis mundial ya tiene vida propia. Como para que la nostalgia del Big Three y el tiempo pasado no sea tanta.