Este domingo 7 de septiembre los bonaerenses votan para renovar la mitad de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. En las elecciones 2025 están en juego 46 bancas de diputados y 23 de senadores provinciales. Además, se renuevan concejales municipales y consejeros escolares.. Los datos del escrutinio se podrán seguir en tiempo real con el mapa interactivo desarrollado por el politólogo Andy Tow.
El mapa de la provincia de Buenos Aires mostrará el resultado general, con los votos obtenidos por cada una de las listas. También permitirá poner el foco en lo que ocurrió en cada una de las 8 secciones electorales bonaerenses, con los datos detallados de cada una de ellas y se podrá ver cómo queda compuesta la Legislatura provincial.
Dónde voto: consultá el padrón electoral
En el sitio oficial de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires se puede consultar el nombre y la dirección del establecimiento en el que votan los ciudadanos. Para conocer el lugar de votación es necesario ingresar:
- Número de documento.
- Género.
- Código de seguridad.
Luego, el sistema arroja el nombre y la dirección del establecimiento, el número de mesa y el número de orden para ofrecerlos a las autoridades en el momento del voto.
MIrá dónde votás
Cómo navegar los mapas con los resultados del escrutinio
Los mapas interactivos de Página/12 se pueden navegar mediante pestañas y desplegables. Haciendo clic sobre una comuna en el mapa se mostrarán los resultados, con barras de porcentaje sobre votos válidos para cada agrupación, y consignando la cantidad de mesas escrutadas.
Cada vista, a su vez, tiene la opción de volver a la anterior.
Qué muestran los mapas interactivos de Página/12
En estos mapas interactivos se reflejarán en tiempo real el resultado del escrutinio. También se podrá ver cómo quedará compuesta Legislatura de la provincia de Buenos Aires.
Se renueva la mitad de las bancas en la Cámara de Diputados y en el Senado bonaerense. Se elegirán 46 representantes de Diputados y 23 del Senado.
Para la distribución de las bancas se utiliza el sistema Hare, que reparte los lugares según los votos obtenidos por cada lista.
En la provincia de Buenos Aires existe un piso electoral en cada una de las 8 secciones electorales. Ese piso varía según la cantidad de bancas a cubrir en cada sección y entran al reparto de bancas sólo los partidos que lo superan.