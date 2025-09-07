Este domingo 7 de septiembre los bonaerenses votan para renovar la mitad de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. En las elecciones 2025 están en juego 46 bancas de diputados y 23 de senadores provinciales. Además, se renuevan concejales municipales y consejeros escolares.. Los datos del escrutinio se podrán seguir en tiempo real con el mapa interactivo desarrollado por el politólogo Andy Tow.

El mapa de la provincia de Buenos Aires mostrará el resultado general, con los votos obtenidos por cada una de las listas. También permitirá poner el foco en lo que ocurrió en cada una de las 8 secciones electorales bonaerenses, con los datos detallados de cada una de ellas y se podrá ver cómo queda compuesta la Legislatura provincial.