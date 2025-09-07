Con el pase logrado con antelación y el primer puesto asegurado en las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Argentina volvió a los entrenamientos tras golear a Venezuela con doblete del astro Lionel Messi, y ya piensa en la visita a Ecuador, el próximo martes desde las 20 en Guayaquil, por la última fecha de la clasificatoria rumbo al Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

A sabiendas de que el capitán argentino no será parte del encuentro, al igual que el suspendido Cristian "Cuti" Romero, el técnico Lionel Scaloni -que hablará con la prensa este lunes antes de partir- todavía no planteó un equipo probable, aunque empiezan a pedir pista varios que no fueron titulares ante la Vinotinto en el Monumental.

Sobre la visita a la Tri de Sebastián Beccacece, que también logró asegurar su clasificación a la cita mundialista del próximo año, se espera que Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister y Leonardo Balerdi se metan dentro del once titular.

El "Toro" ingresó en el segundo tiempo ante Ecuador y en su primera intervención marcó el 2-0 parcial, aunque no hay certezas sobre si hará sociedad con Julián Alvarez o si Scaloni volverá a apostar por un solo 9.

Mientras que el volante de Liverpool -que no sumó minutos por su demorada llegada desde Inglaterra y a pocos días de terminar el proceso de recuperación de una molestia muscular- es una variante segura dentro de mitad de cancha.

Asimismo, Balerdi reemplazaría en la zaga a "Cuti" Romero y busca consolidarse como una pieza de recambio, tras su recordada performance ante Chile en el pasado mes de junio.

Por otra parte, se espera que Franco Mastantuono salga de la alineación titular (ante Venezuela le ganó la pulseada a Nico Paz) y Nicolás González -que tuvo un buen ingreso y es un jugador en el que el cuerpo técnico confía mucho- también podría tener un lugar desde el inicio en Guayaquil, escenario que la Albiceleste visitó solamente en dos oportunidades y en la que mantiene un historial positivo.

La primera visita a dicha ciudad costeña fue en el marco de las Eliminatorias rumbo al Mundial 1962, donde Argentina obtuvo un contundente triunfo 6-3. La segunda se dio camino a Qatar 2022, y el duelo terminó igualado 1-1 con tanto de Julián Alvarez.

Habitualmente, Ecuador hace de local en Quito, pero en esta oportunidad su seleccionador Beccacece decidió que el encuentro cambie de recinto para quitar del medio la excusa de la altitud de la capital ecuatoriana, ubicada a 2.850 metros sobre el nivel del mar.

"Es el momento de intentar probarnos de igual a igual contra dos selecciones como Brasil y Argentina. Si ganamos o perdemos, que no sea por un factor climático sino que podamos confiar en nuestras fuerzas", expresó el ex DT de Defensa y Justicia en declaraciones radiales.

Lo que vendrá

Por último, la Selección Argentina ya tiene definidos sus próximos compromisos en la Fecha FIFA de octubre, ya que se enfrentará a Venezuela y Puerto Rico, en el marco de la gira por Estados Unidos durante el mes próximo, según confirmó la AFA.

El primero de los amistosos será el viernes 10 de octubre ante Venezuela, en el Hard Rock Stadium de Miami, mientras que el segundo será el lunes 13 frente a Puerto Rico, en el Soldier Field de Chicago. Ambos compromisos marcarán el inicio de la preparación final de la Albiceleste en la recta final a la Copa del Mundo 2026.

El duelo ante los venezolanos tendrá un condimento especial tras la goleada 3-0 en el Monumental el jueves pasado, en la última doble fecha de Eliminatorias.

Así las cosas, el equipo de Fernando Batista tendrá la oportunidad de medirse nuevamente contra el campeón del mundo, en un estadio que trae gratos recuerdos para la Scaloneta, ya que allí conquistó la Copa América 2024.

Tres días más tarde, Argentina se enfrentará a Puerto Rico, seleccionado ubicado en el puesto 157 del ranking FIFA y ya eliminado de la clasificación al próximo Mundial, en un compromiso que servirá para dar rodaje a los jugadores con menos minutos.

La confirmación de estos partidos llega tras varias semanas de negociaciones. En un principio, se había especulado con una gira por China, que finalmente se cayó por cuestiones logísticas.

Estos amistosos serán la antesala de la última gira internacional del año para Argentina, que se llevará a cabo en noviembre. Entre el 10 y el 18 de ese mes, la Selección viajará a Africa y Asia para jugar en Angola e India, respectivamente, contra rivales que aún están por confirmarse.