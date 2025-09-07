Este domingo 7 de septiembre en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, como suele ser costumbre, los partidos políticos y votantes desean saber los resultados de la votación. Debido a las restricciones de la veda electoral, se ven obligados a recurrir al conocido método de "boca de urna" .

El "boca de urna" es un tipo de encuestas realizadas por empresas de consultoría política el día de las elecciones, dirigidas a los votantes recién salidos de votar. Es importante destacar que la información obtenida a través de este mecanismo no puede ser divulgada en ningún medio, ya que ello supondría una violación de la legislación nacional.

En Argentina, el artículo 71 del Código Nacional Electoral prohíbe la realización de "actos de proselitismo público" y la "publicación o difusión de encuestas y proyecciones acerca de los resultados electorales durante el transcurso de la jornada electoral y hasta tres horas después de su cierre". No es hasta las 21 horas de ese mismo domingo que se permite la difusión legal de estos datos.

A pesar de la popularidad de los boca de urna, no son considerados sondeos o encuestas oficiales, ya que pueden contar con grandes errores metodológicos y sus números pueden variar considerablemente con los resultados finales. Es decir, no hay forma de confirmar que las respuestas de los consultados coincidan con lo hecho en el cuarto oscuro.



A qué hora se conocen los resultados de las elecciones bonaerenses

La difusión de los resultados comenzará a las 21 horas o cuando se encuentre cargado un porcentaje representativo que supere al menos el 30 por ciento de las mesas escrutadas en cada una de las secciones electorales, tal como dispuso la Junta Electoral de la Provincia.

Los resultados se darán a conocer a través del Poder Ejecutivo a través de la web oficial, que quedará habilitada ese día, como así también a través de una aplicación para dispositivos móviles.