Javier Milei irá al búnker de LLA en La Plata junto con Karina Milei

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó la presencia del presidente Javier Milei en el salón Vonharv, en la ciudad de Gonnet, a la espera de los resultados en el marco de las elecciones legislativas bonaerenses.

"El Presidente Javier Milei irá al Bunker de La Libertad Avanza en Gonnet. Se estima que saldrá de Olivos en torno a las 20 horas", anunció.

Además, se anunció que "el traslado será vía terrestre como es habitual y estará acompañado por Karina Milei".