Hoy domingo 7 de septiembre se desarrollaron las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires y los distintos espacios ya esperan los primeros resultados en sus respectivos búnkers. Con la presencia confirmada del presidente Javier Milei en el salón Vonharv, en la ciudad platense de Gonnet, los principales candidatos de La Libertad Avanza aguardan con cautela por los primeros resultados de los comicios.
Javier Milei irá al búnker de LLA en La Plata junto con Karina Milei
El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó la presencia del presidente Javier Milei en el salón Vonharv, en la ciudad de Gonnet, a la espera de los resultados en el marco de las elecciones legislativas bonaerenses.
"El Presidente Javier Milei irá al Bunker de La Libertad Avanza en Gonnet. Se estima que saldrá de Olivos en torno a las 20 horas", anunció.
Además, se anunció que "el traslado será vía terrestre como es habitual y estará acompañado por Karina Milei".
Diego Santilli, al llegar al búnker: "Nos dicen que en la 5ta, 6ta y 7ma sección hicimos una elección muy buena"
Por Melisa Molina
El diputado del PRO Diego Santilli, que competirá como tercer candidato nacional el 26 de octubre por el Frente La Libertad Avanza, anticipó que "hay que terminar de recibir las mesas" pero que "nos dijeron que en la 5ta, 6ta y 7ma sección electoral nos dijeron que hicimos una elección muy buena", aunque admitió que "es aislado".
Al llegar al búnker de La Libertad Avanza en Gonnet, destacó la "alta participación por arriba del 60 por ciento" y sostuvo que "en algunas mesas nos va bien, pero no es la diferencia que uno está leyendo en algunos lugares".
Lilia Lemoine y un nuevo papelón: le preguntaron por el caso Andis y respondió a los gritos
Luego de emitir su voto en Vicente López, la diputada nacional Lilia Lemoine protagonizó otro escándalo infantil al cruzarse con periodistas, a los que acusó de "acosarla e insultarla". A la legisladora ultraderechista no le gustó cuando le preguntaron por los audios de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que involucran al círculo más cercano del Presidente, y amenazó a los gritos con llamar a la Policía.
Así llegaban Agustín Romo y Sebastián Santurio al búnker
El presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y el legislador bonaerense también se acercaron hasta el búnker libertario para esperar los resultados de las elecciones legislativas.
Detuvieron a un fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas de Fuerza Patria
Un fiscal de la Libertad Avanza fue detenido este domingo cerca del mediodía en la Escuela Nº12 de Villa de Mayo, partido de Malvinas Argentinas, por robar boletas de Fuerza Patria del cuarto oscuro mientras de desarrollaban las elecciones bonaerenses 2025. El hombre fue retirado del establecimiento por la Policía y puesto a disposición de la autoridad electoral.
Comienzan a llegar los candidatos y referentes libertarios al búnker
Guillermo Montenegro fue uno de los primeros postulantes a las elecciones legislativas que arribó al salón Vonharv, en la ciudad platense de Gonnet, y manifestó que "fue muy buena la participación, según lo que nos fueron transmitiendo los fiscales".
El asesor presidencial Santiago Caputo, Santiago Oría e Iñaki Gutiérrez, entre otros nombres cercanos a la Casa Rosada, también dicen presente en la sede elegida por los libertarios.
La candidata a diputada Karen Reichardt también llegó al lugar con un llamativo vestido de color violeta.
Sebastián Pareja, uno de los primeros en llegar al búnker de LLA: "La elección fue buena"
El armador bonaerense de la Libertad Avanza, Sebastián Pareja, fue el primer dirigente en hablar desde el espacio libertario en la ciudad platense de Gonnet y acusó a los frentes opositores de "la vieja política" de realizar "trapisondas" para alterar el resultado.
"Estamos muy contentos por lo que hemos hecho. Hemos crecido una barbaridad. La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires. Estamos orgullosos”, dijo ante los periodistas. Además, remarcó que "la elección fue buena. Más allá de las trapisondas de la vieja política, como los colores de las boletas, robar boletas. El hecho que hayamos puesto un ejército de 45.717 fiscales, hace que uno se sienta más respaldado.
Karina Milei votó en medio de una cargada por el escándalo de las coimas en ANDIS
En una de las primeras perlitas de la elección en provincia de Buenos Aires, Karina Milei, acusada de recibir coimas del 3% en el proceso de adquisición de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se llevó una sorpresa este domingo al acercarse a votar.
En el Instituto Pedro Poveda de Vicente López, ubicado sobre Agustín Álvarez 1431, los padrones exhibidos en la puerta aparecieron con un "3%" escrito con birome junto al nombre de la Secretaria General de la Presidencia.
Quiénes son los candidatos de La Libertad Avanza
Alianza La Libertad Avanza (LLA-PRO)
Candidatos a Diputados:
- 2° Sección: Natalia Blanco
- 3° Sección: Maximiliano Bondarenko
- 6° Sección: Oscar Liberman
- 8° Sección: Juan Osaba
Candidatos a Senadores:
- 1° Sección: Diego Valenzuela
- 4° Sección: Gonzalo Cabezas
- 5° Sección: Guillermo Montenegro
- 7° Sección: Alejandro Speroni
Cerraron los comicios en la Provincia de Buenos Aires
Las elecciones legislativas en PBA terminaron a las 18 con una participación del 50,5 por ciento del padrón, al menos hasta la última información oficial brindada a las 16 por la Junta Electoral del distrito.
Los bonaerenses eligieron 46 diputados y 23 senadores para renovar la mitad de la Legislatura, además de concejales en los 135 municipios de la provincia.