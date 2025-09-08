Con un público expectante y las expectativas particularmente altas, Disney ha presentado el nuevo tráiler de Tron: Ares, su próxima gran apuesta del cine de ciencia ficción. Bajo la dirección de Joachim Rønning, la película pretende transportar a los espectadores a un universo sin precedentes, donde la realidad y el mundo digital coexisten casi sin barreras.

La trama sigue a Ares, un sofisticado programa digital interpretado por Jared Leto, que se aventura en el mundo real, marcando el primer contacto de la humanidad con seres de inteligencia artificial.

El legado de Tron y su impacto en el cine

Tron: Ares es la tercera entrega de la saga que revolucionó el cine de ciencia ficción desde su estreno en 1982. Han pasado más de tres décadas desde que la película original tendiera el primer puente entre la tecnología y el arte cinematográfico. La secuela de 2010, Tron: Legacy, no hizo más que reafirmar su influencia y preparar el terreno para el próximo capítulo.

Con la dirección de Rønning, conocido por su trabajo en Maleficent: Mistress of Evil y Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, Disney se propone una vez más romper esquemas y desafiar los límites de la tecnología audiovisual.

El mundo de la visualidad etérea y los efectos innovadores

El nuevo avance de Tron: Ares no solo destaca por su narrativa intrigante, sino por sus innovadores efectos visuales que prometen ofrecer una experiencia inmersiva en IMAX. Los colores vibrantes y los efectos especiales cuidados al detalle sumergen al espectador en un mundo paralelo, donde la línea entre lo real y lo digital se vuelve cada vez más difusa.

Rønning ha manifestado su interés por compartir una historia que, en sus palabras, "sugiere un futuro del cine aún por explorar".

La integración de la inteligencia artificial en la trama central

La inclusión de un personaje como Ares, diseñado como un soldado brillante capaz de ser "reiniciado" en cualquier momento, plantea cuestiones profundas sobre la convergencia entre humanos y tecnología. A través de la interacción de Ares con el resto de los personajes, interpretados por un elenco estelar que incluye a Evan Peters, Greta Lee y Gillian Anderson, la película explora las posibilidades y riesgos de convivir con programas dotados de inteligencia artificial.

Más allá de la acción y el espectáculo visual, Tron: Ares invita al espectador a reflexionar sobre el papel de la IA en el futuro de la humanidad.

