Tras el triunfo en las elecciones legislativas bonaerenses, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, celebró la ventaja de 27 puntos que obtuvo la lista que encabezó junto a Verónica Magario.

"El pueblo de la provincia de Buenos Aires, y muy especialmente el de La Matanza, le dijo basta a Milei. La mayoría hoy le dio la espalda a Milei", declaró Espinoza, frente a una multitud que esperaba en la puerta del Municipio.

"Basta de ajuste, de que no haya obra pública, de pegarles a los jubilados, de agarrártela con crueldad con nuestras personas discapacitadas", agregó el también presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

En esa línea, agradeció a la militancia, a quien calificó de "incomparable": "La Matanza y el peronismo no se compran ni se venden. Hoy lo volvimos a demostrar ganando por casi 27 puntos de diferencia", destacó.

"Decían que tenían una elección que era un empate técnico. Bueno, evidentemente no nos midieron bien. Este triunfo aplastante, increíble, arrollador de La Matanza, va a cambiar la historia de la Argentina y de la provincia. La Matanza va a seguir siendo la vanguardia, para volver a reconstruir una Argentina con futuro para todas y todos", continuó.

"La Matanza marcó que no tiene techo con este triunfo. Miremos al cielo y digamos, cumplimos general, cumplimos Evita, cumplimos Néstor, cumplimos Alberto Balestrini", finalizó.