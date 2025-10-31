En las efemérides del 31 de octubre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1517. Martín Lutero inicia la Reforma

En Wittenberg, el sacerdote alemán Martín Lutero da a conocer sus 95 tesis, con las que se diferencia de la política de indulgencias de la Iglesia Católica. Es el comienzo de la Reforma: la división de la Iglesia de Roma, de la que nacerán las distintas ramas del protestantismo.

1940. Nace Jorge Schussheim

Nace el polifacético Jorge Schussheim. Músico, libretista, publicista, escritor, formó parte de I Musicisti, el grupo del que surgiría Les Luthiers en los años 60. Su disco No todo va mejor con… le dio fama a comienzos de los 70. Acompañó a Tato Bores y participó en obras de teatro, ya fuese en música o en adaptación de textos. Murió el 17 de julio de 2020.

1975. Queen lanza "Bohemian Rhapsody"

La banda británica Queen lanza al mercado un single que anticipa su LP A Night At The Opera, que se publicará tres semanas más tarde. El single contiene dos temas del disco. El lado B es “I´m In Love With My Car”. En el lado A está una de las canciones más famosas de la historia: “Bohemian Rhapsody”, un tema de casi seis minutos. El sencillo se convierte en el más vendido en el Reino Unido.

1984. El asesinato de Indira Gandhi

En Nueva Delhi es asesinada la primera ministra de la India, Indira Gandhi. Dos de sus guardaespaldas la acribillan a balazos. Los asesinos formaban parte de la minoría sikh, que buscaba mayor autonomía y a la que la premier había reprimido. Tenía 66 años, era hija de Jawaharlal Nehru, uno de los padres de la independencia de la India, y había gobernado el país entre 1966 y 1977 antes de regresar al poder en 1980.

1993. Fallece Federico Fellini

Muere en Roma, a los 73 años, Federico Fellini. Uno de los más grandes cineastas de la historia, comenzó como guionista. Escribió Roma, ciudad abierta, de Roberto Rossellini. Su obra neorrealista está marcada en los años 50 por Los inútiles, La strada y Las noches de Cabiria. En 1960 estrenó La dolce vita, que lo consagró a nivel mundial. Siguieron obras como Ocho y medio, Julieta de los espíritus, Satiricón, Amarcord y Ensayo de orquesta. Siete meses antes de su muerte recibió un Oscar a la trayectoria de manos de Marcello Mastroianni y Sophia Loren.

2004. El Frente Amplio gana en Uruguay

El Frente Amplio llega al gobierno por primera vez en Uruguay. Tabaré Vázquez se impone en primera vuelta a los candidatos de los partidos tradicionales, el Colorado y el Nacional, con el 51 por ciento de los sufragios. Se rompe el histórico bipartidismo con el arribo de la coalición de izquierda al poder. Vázquez, de 64 años, había sido en 1989 el primer intendente de izquierda de Montevideo.

2010. Dilma Rousseff, presidenta de Brasil

Dilma Rousseff derrota en el balotaje a José Serra y se convierte en la primera mujer presidenta de Brasil. En la segunda vuelta obtiene el 56 por ciento de los votos. Sucederá a Lula da Silva, en lo que es el tercer triunfo al hilo del Partido de los Trabajadores. Como Lula, lograría la reelección, y luego sería depuesta en 2016.

2020. Adiós a Sean Connery

A los 90 años, muere un ícono del cine del siglo XX: Sean Connery. El actor escocés saltó a la fama como James Bond en 1962. Evitó quedar encasillado en el personaje y se convirtió en una de las figuras más requeridas del cine de Hollywood. Obtuvo el Oscar al mejor actor secundario por Los intocables, en 1987. Se lo vio en películas como Zardoz, Asesinato en el Expreso de Oriente, Robin y Marian, El gran robo al tren, El nombre de la rosa e Indiana Jones y la última Cruzada.

Además, en los países sajones se celebra la Noche de Brujas, una costumbre exportada a otros lugares en los últimos años. Por ejemplo, a la Argentina. También se conmemoran el Día Mundial del Ahorro, el Día Mundial de las Ciudades y el Día Internacional del Arroz.







