Ariel Holan, técnico de Central, se reencontró ayer con los jugadores y espera por los regresos de Jaminton Campaz y Agustín Sández para evaluar la formación del canaya que el domingo jugará en el Gigante con Boca.

El plantel auriazul retomó lo entrenamientos ayer por la tarde en Arroyo Seco. El equipo recibirá a Boca el domingo a las 17.30 y Holan evalúar repetir la formación que jugó con Sarmiento. Pero recién mañana se reintegran Campaz y Sández, quienes hoy juegan por Eliminatorias con sus respectivas selecciones. Por lo cual el ensayo de fútbol tendrá lugar recién el viernes en Arroyo Seco.

Por otra parte, la dirigencia dará mañana una conferencia de prensa para dar precisiones de las dificultades económicas que atraviesa el club por deudas contraídas por la anterior gestión. Y en la ocasión se espera además un anuncio en cuanto a proyectos para ampliar estructuras del club.