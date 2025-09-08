De momento, Miguel Angel Russo no volverá a estar al frente de los entrenamientos de Boca, pese a haber mejorado de salud tras el descanso del fin de semana en su hogar. Luego de permanecer internado por una infección urinaria la semana pasada, el DT xeneize mostró una evolución positiva, pero su entorno eligió la cautela antes de que vuelva al trabajo.

El entrenador de 69 años estuvo hospitalizado el martes pasado en el Instituto Fleni tras someterse a unos análisis en los que se le detectó una bacteria. Pese a que Russo estaba bien desde lo anímico y manifestaba ganas de retomar sus actividades, los médicos decidieron que permaneciera internado, hasta que el último viernes le dieron el alta.

Durante su internación, su hijo Ignacio -delantero de Tigre- y su ayudante de campo, Claudio Ubeda, pasaron por la clínica a visitarlo. Además, en el ambiente futbolístico hubo quienes públicamente le desearon una pronta recuperación, como el DT Guillermo Barros Schelotto -reciente campeón de la Supercopa Argentina con Vélez- y Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay.

Si bien los últimos estudios no arrojaron preocupaciones y se lo ve mejor, Russo permanecerá en su casa por unos días más. Claro que ante la inminencia del duelo ante Rosario Central del próximo domingo, surge la incertidumbre sobre su presencia en el Gigante de Arroyito.

Mientras Russo recibía su tratamiento, los trabajos del equipo continuaron con normalidad, dado que Ubeda y el resto del cuerpo técnico que conforman Juvenal Rodríguez, Adrián Gerónimo, Cristian Aquino y Cristian Muñoz se hicieron cargo de las prácticas, siguiendo de cerca la planificación que el técnico manejaba de forma remota.

Mientras el Xeneize inició una nueva semana de trabajos con el objetivo de extender su buen presente de tres victorias al hilo, la dirigencia sigue en negociaciones con CSKA Moscú por el pase de Kevin Zenón antes del cierre de pases en Europa.

Olympiacos de Grecia no volvió a insistir luego de la negativa recibida a su propuesta de 7 millones de dólares por el 80% del pase que posee del Xeneize, aunque sí lo hizo del club ruso.

En Boca pretenden obtener algo de ganancia tras la inversión inicial de 3,5 millones de dólares que realizó a comienzos de 2024. Considerando que Unión de Santa Fe aún conserva un 20% de la ficha del mediocampista de 24 años -que disputó 72 partidos y marcó 10 goles en poco más de un año y medio desde su llegada-, cualquier cifra que no se acerque a los 10 millones de dólares a priori no conformará al club de la Ribera.