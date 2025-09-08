Todo parece indicar que la nueva temporada de la exitosa comedia dramática de HBO Max The White Lotus se ambientará en Francia. Las series anteriores, desarrolladas en auténticos hoteles Four Seasons de Maui, Hawái, Sicilia, Italia y Koh Samui en Tailandiam produjeron un "Efecto White Lotus" que vio un aumento del turismo en las ubicaciones que aparecen en el show. HBO tiene una asociación de marketing con la cadena hotelera, y según varias fuentes eligió Francia como la próxima ubicación del programa.

De todos modos, la filmación podría llevarse a cabo en varios resorts, como se hizo en la tercera temporada: los Four Seasons en Francia incluyen el famoso Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, situado en el borde de la península de Cap-Ferrat en la Riviera Francesa, una ubicación que tiene un vínculo cercano con Hollywood debido a su asociación con el Festival de Cine de Cannes.

Otras opciones en Francia incluyen Megève, situado en los Alpes franceses, y el Hotel George V, ubicado en el centro de la capital, París. Estas representaciones marcarían un cambio respecto a las temporadas anteriores, que vieron desfilar asesinatos en un escenario de sol, mar y arena; el creador de la serie, Mike White -quien supuestamente no disfruta del clima frío-, insinuó que el programa podría alejarse de su ambientación junto a la playa. "Para la cuarta temporada, quiero salir un poco del lugar común de las olas rompiendo contra las rocas, pero siempre hay más espacio para más asesinatos en los hoteles White Lotus", dijo al final de la tercera temporada.

A principios de este año, el sitio Deadline informó que se estaba considerando un hotel Four Seasons en Europa; una fuente agregó que "todo está sobre la mesa para la próxima temporada", pero que aún no había una decisión. "Vamos a hacer un recorrido de localizaciones en las próximas semanas, así que pronto lo sabremos", dijo la ejecutiva de HBO Max Francesca Orsi en febrero. "Realmente no puedo decir dónde vamos a aterrizar, pero hay muchas posibilidades de que sea en algún lugar de Europa". Se espera que la filmación comience el próximo año.