Lali Espósito volvió a copar el Estadio de Vélez Sarsfield este fin de semana y sorprendió a sus seguidores con el estreno de “Payaso”, un nuevo tema que integra su disco No vayas a atender cuando el demonio llama. La canción, presentada en la previa de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, generó repercusiones inmediatas por algunas referencias que muchos interpretaron como guiños al presidente Javier Milei.

Aunque no tan explícita como “Fanático”, que en su videoclip apuntó de lleno al mandatario, “Payaso” contiene alusiones directas que vinculan la canción con la figura presidencial. En una de sus estrofas, Lali canta: “Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas”, en alusión al animal elegido por Milei como emblema de su espacio político.

El videoclip, estrenado en simultáneo, refuerza la idea con la imagen de un payaso sin pelo y con gesto triste como protagonista central. “Lo escribí hace dos años, antes que ‘Fanático’”, explicó Lali al presentarlo en el escenario, dejando abierta la interpretación sobre a quién está dirigido.

El tema se suma así a una serie de producciones recientes donde la artista despliega un lenguaje crítico, cargado de ironía y referencias al escenario político actual.

Cuatro Vélez llenos y un quinto en camino

Más allá del estreno, Lali Espósito protagonizó un hecho histórico: llenó por tercera y cuarta vez el Estadio de Vélez en un mismo año, y anunció que habrá un quinto recital el próximo 16 de diciembre, también en Liniers. “¡Nos vemos el 16 de diciembre, carajo!”, gritó antes de cerrar su show, provocando la euforia de los miles de asistentes.

En sus redes sociales, la cantante confirmó la nueva fecha y detalló el sistema de venta de entradas: la preventa exclusiva con Galicia Visa estará habilitada desde el miércoles 10 de septiembre a las 15 horas, mientras que la venta general comenzará al día siguiente, jueves 11, también a las 15.

Con esta seguidilla de conciertos, Lali se consolida como una de las artistas argentinas con mayor poder de convocatoria en la actualidad.

Invitados, gestos y reacciones en el show

El fin de semana no solo estuvo marcado por la música: figuras como Felipe Colombo, Wanda Nara, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se hicieron presentes en las tribunas para acompañar a la cantante.

Lali incluyó un momento especial al interpretar un cover de “Vencedores Vencidos” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, gesto que fue recibido con ovación. Además, en otro tramo del recital, levantó tres dedos, en clara referencia a las presuntas coimas de Karina Milei, lo que despertó gritos y cánticos del público.

El cierre con “Payaso” fue el broche de oro de dos noches en las que la artista mostró su versatilidad, combinando espectáculo visual, potencia escénica y un fuerte contenido simbólico. Una performance que dejó en claro que, para Lali, la música también es un espacio de posicionamiento frente a la coyuntura política y social.

La letra de “Payaso”

Ay, perdoname, te pisé, no te vi

Estoy ocupada, tengo cosas que hacer

Hablás muy rápido, no sé, no entendí

Estás muy alterado y no te hace bien.

Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas

Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas.

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Y aunque tu sueño es actuar

Te queda grande el disfraz.

El truco ese que hiciste yo ya lo vi

Igual se asombran todos, ¿qué voy a hacer?

Te dije que eras bueno ¡uy!, te mentí

Me estás vendiendo humo y se puede ver.

Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas

Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas.

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Y aunque tu sueño es actuar

Te queda grande el disfraz.

Sos un payaso, ¡yeah!

Oh, yeah, ¡oh!

¡Payaso!

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Te queda grande el disfraz

¡Payaso!

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Te queda grande el disfraz

¡Payaso!