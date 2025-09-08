El influyente banco Morgan Stanley publicó este lunes un duro informe en el que retiró su “postura favorable” sobre la Argentina y cerró su recomendación de compra de bonos soberanos, en respuesta a la nueva incertidumbre abierta tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires. La entidad proyecta una caída de alrededor de ocho puntos en comparación con el cierre del viernes, con un precio pro
Consultores y fondos de inversión toman distancia
La capacidad del gobierno, en duda
Morgan Stanley, gran banco de inversión de EE.UU, desaconsejó colocar fondos en Argentina. Desconfían del futuro del plan económico
