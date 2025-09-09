El Gobierno nacional oficializó la semana pasada la desregulación del régimen de venta y distribución de diarios y revistas en la vía pública. La medida deroga la normativa vigente desde el año 2000, que limitaba la actividad de los kioscos tradicionales, y habilita a estos puestos a ofrecer nuevos servicios como operadores postales, incluyendo entrega de correspondencia, paquetería, documentación personal, tarjetas bancarias y productos de comercio electrónico. La decisión generó un alerta inmediato en el gremio de Trabajadores del Correo. “Desde la asunción del presidente Javier Milei se ha generado una gran incertidumbre poniendo en jaque miles de puestos de trabajo”, advirtieron a través de un comunicado desde el sindicato de Correo de Rosario.
