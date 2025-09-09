Los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio de la ciudad de Salta condenaron ayer a prisión perpetua a una mujer de 43 años por considerarla "autora penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo, en concurso real", en perjuicio de su hijo de 11 años.

Lidia Raquel Cardozo fue declarada responsable de la muerte de su hijo Leonel Francia, ocurrida el 31 de agosto de 2023 en la casa que el niño compartía con la madre en el populoso barrio Solidaridad, en la zona sur de la ciudad de Salta.

Ese día Leonel fue llevado por su madre, con la ayuda de un albañil, al Hospital Papa Francisco, a donde ingresó ya sin vida, con una grave lesión en la cabeza. La autopsia determinó que el niño falleció por traumatismo encéfalo craneal grave.

La decisión del tribunal, integrado por los jueces los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello, coincidió con el pedido del fiscal Santiago López Soto, al que adhirieron abogados de la querella impulsada por el padre del niño.

Si bien Lidia Cardozo mantuvo siempre su inocencia, ayer su defensa hizo un casi un reconocimiento tácito de culpabilidad al solicitar la absolución por aplicación del beneficio de la duda o, si el tribunal decidía condenarla, que contemple circunstancias atenuantes por un estado de emoción violenta.

Tras deliberar, el tribunal dio a conocer su sentencia condenatoria, como habían pedido la fiscalía y la querella.

También hizo lugar a la solicitud del fiscal López Soto para que se remitan a la fiscalía de turno copias de las actas de la declaración de una sobrina de Lidia Cardozo ante la posibilidad de que haya incurrido en falso testimonio.

En cuanto a la madre ahora condenada, dispuso que fuera traslada a la Unidad Carcelaria 4 para que cumpla la condena en ese lugar.

En el juicio fueron destacadas las declaraciones de los albañiles que trabajaban en la vivienda de madre e hijo en el momento en que se cometió el hecho. Uno de ellos, que ayudó a llevar a Leonel al Hospital ya sobre el mediodía del 31 de agosto de 2023, contó que Lidia sacó en brazos al niño de su cuarto y se lo entregó envuelto en una sábana para que lo subiera en la camioneta en la que lo llevaron.

El albañil dijo que en ese momento no pudo ver el rostro de Leonel, porque estaba cubierto, pero apreció que vestía solo un pantalón corto. En algún momento la sábana que cubría la cara del niño se corrió y pudo ver que tenía sangre seca en la oreja.

Este albañil contó también que de regreso a la casa observó más detenidamente y vio sangre sobre el capó del auto de Lidia Cardozo y gotas de sangre en otros sectores y su parecer fue que había pasado "algo raro". También detalló que Leonel era muy comunicativo, que solía subir a la planta alta para conversar con ellos pero cuando su madre lo llamaba bajaba muy rápidamente y que se notaba que le tenía miedo.



Incluso contó que días antes de su muerte, notó que tenía rastros de golpes en la oreja y sangre en la nariz. Le preguntó qué le había pasado y Leonel dijo que estaba enfermo. También dijo que Cardozo maltrataba a su hijo verbalmente.

Otros testigos, sobre todo vecinos, y el padre del niño hablaron de maltrato.