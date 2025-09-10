Las trillizas de Belleville es una pequeña joya de la animación creada por Sylvain Chomet. Llena de frescura, originalidad y sofisticación en los dibujos, con buen humor negro. La imaginación de Chomet conjura imágenes que parecen salidas de sueños. Con un poco de Tati, Charlie Chaplin en el ritmo y la sensibilidad cómica, invoca un mundo sorprendente y sublime (A las 20.30, en CineClú.)
