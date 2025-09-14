Tecnología propia

Eduardo Dvorkin, ingeniero electromecánico por la UBA y doctor en ingeniería mecánica por el MIT, lanzó su libro Tecnología propia. Neocolonia o reindustrialización autónoma con justicia social, como parte de la colección Encrucijadas de la Editorial Colihue.

"Nuestro status neocolonial nos impone un modelo productivo que promueve la reprimarización de la producción y la apropiación por grandes empresas, en general extranjeras o con centros financieros en el exterior, de las ganancias que producen los enclaves extractivos como el agro, gas, petróleo, litio y minería. Además, la producción industrial, sin cadenas de abastecimiento locales, se centraliza en las multinacionales y el sector financiero se convierte en el motor principal de la economía, acumulando enormes beneficios. Este modelo desindustrializador no requiere la producción de conocimientos científicos y tecnológicos propios. La alternativa es un modelo industrialista y distribucionista que ha marcado períodos clave de nuestra historia: las presidencias de Perón, Néstor y Cristina", es el adelanto del trabajo.

Ciclos de Hidrógeno

La Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), a través de su Comité de Hidrógeno Verde, y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llevaron adelante el tercer evento de los Ciclos de Hidrógeno: Encuentros de Negocios y Proyectos. El encuentro se desarrolló en la sede central del INTI y reunió a más de un centenar de referentes del sector público, privado, académico y tecnológico vinculados al desarrollo de esta industria en Argentina.

La apertura contó con la participación de Daniel Loyácono, representante de la Dirección Operativa del INTI. Por su parte, Liliana Molina Tirado, Subgerenta de Energía y Movilidad del INTI, subrayó: “El Centro de Energías Renovables del INTI lidera la temática de hidrógeno con estudios en tecnología de electrólisis y procesos de certificación. Este tipo de encuentros son fundamentales para trazar nuevas oportunidades y fortalecer la agenda del desarrollo industrial en todo el país".