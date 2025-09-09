“La comunicación como herramienta para el fortalecimiento de la democracia” es el lema de las I Jornadas de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Moreno-XXVII Congreso de la Red Argentina de Carreras de Comunicación y Periodismo (REDCOM), que se realizarán del jueves 25 al sábado 27 de este mes y que representarán una nueva oportunidad para repensar distintas problemáticas más vigentes que nunca. Docentes y estudiantes de distintas partes del país confluirán en el predio de la UNM para abordar temas que van desde la comunicación digital, la IA y
Para reflexionar y actuar en comunicación
La Universidad de Moreno será escenario de las I Jornadas de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Moreno-XXVII Congreso de la Red Argentina de Carreras de Comunicación y Periodismo (REDCOM). Estudiantes, docentes y investigadores y más de 300 ponencias presentadas. Un espacio para el debate y el intercambio del campo comunicacional.
