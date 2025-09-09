El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) reconoció que miles de pasaportes emitidos en los últimos meses presentan fallas lo que impide que sean leídos correctamente por los equipos electrónicos en los puestos migratorios. Ante esta situación, el organismo desplegó un operativo en Aeroparque, Ezeiza y la terminal de Buquebus, para revisar o reimprimir los documentos afectados.

Según el gobierno, se trata de un problema en la tinta suministrada por una empresa alemana. El RENAPER aceptó que alrededor de 5.500 libretas de la serie “AAL” --desde AAL314778 hasta AAL346228, de AAL400000 a AAL607599 y de AAL616000 a AAL620088-- están comprometidas. En total, son 200.000 los pasaportes que deberían ser revisados.

Pasaportes defectuosos: verificación rápida por WhatsApp

El RENAPER puso a disposición de los ciudadanos una herramienta digital para chequear sus pasaportes defectuosos. A través del ChatBot oficial (+54 9 11 5126-1789) , cualquier persona puede ingresar el número de su documento y recibir un aviso si requiere revisión.

Es importante aclarar que la revisión no significa necesariamente que el pasaporte sea inválido, sino que puede pertenecer a las tandas que presentaron fallas en la tinta durante la impresión. La medida busca prevenir inconvenientes antes de viajes programados.

Centros de verificación y reposición inmediata

Quienes detecten alguna observación y tengan un viaje en los próximos siete días pueden acercarse a los Centros Integrales de Documentación (CID), donde se realizará la verificación y, de ser necesario, la reposición gratuita del pasaporte:

CABA - Aeroparque Jorge Newbery: todos los días, 24 hs

Ezeiza - Ministro Pistarini: todos los días, 24 hs

Mendoza - El Plumerillo: Lunes a viernes 8-20 hs / Sábados y domingos 9-19 hs

Córdoba - Ingeniero Ambrosio Taravella: Lunes a viernes 8-20 hs / Sábados y domingos 9-19 hs

Rosario - Internacional Islas Malvinas: Lunes a viernes 8-20 hs / Sábados y domingos 9-19 hs

Salta - General Martín Miguel de Güemes: Lunes a viernes 8-14 hs

CABA - Buquebus: Lunes a viernes 8-20 hs / Fines de semana y feriados 9-19 hs

El trámite de reposición puede tardar entre 2 y 6 horas, dependiendo de la demanda del centro.

Alternativas para quienes no viajan de inmediato

Centro de Documentación Rápida (CDR) Paseo Colón, CABA

Registro Civil más cercano al domicilio en el interior del país

