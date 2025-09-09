En el PRO siguen sin poder creer que Javier Milei no tenga capacidad de reacción ante la crisis política que desató su derrota en la provincia de Buenos Aires. Si bien Cristian Ritondo y Diego Santilli formaron parte de la mesa bonaerense encabezada por Karina Milei, en el macrismo paladar negro siguen esperando que Mauricio Macri reciba un llamado del presidente para retomar relaciones. Y que, esta vez, sea escuchado. “Nosotros hemos sido estafados por la Libertad Avanza. Acompañamos en la primera etapa pensando que íbamos a construir algo en conjunto, pero los tipos se pasaron todo por ya sabés dónde... Hubo soberbia, desagradecimiento y humillación", dejaron trascender desde el entorno del expresidente.

De ese mismo entorno salió la versión de que Macri no piensa hablar porque no siente que la derrota le pertenezca: no fue suya la intención de hacer el acuerdo bonaerense, al que llegó forzado por la derrota en CABA en mayo y por su propio partido y tampoco fue una campaña en la que el PRO pudo intervenir. La responsabilidad, piensan cerca de Macri, es toda de Karina Milei y sus operadores. "Macri tiene la paz mental de haber advertido lo que iba a pasar. Después de octubre se va a barajar todo de nuevo, y vamos a trabajar en una opción superadora”, advirtieron.

Y no es la primera vez que se menta la discusión que tendrá el PRO después de octubre. Ya se le escapó al secretario del partido Facundo Pérez Carletti cuando dijo que se venía ese debate sobre el futuro del partido amarillo tras las elecciones y que no querían dirigentes "de los dos lados del mostrador". Por eso, Macri se ocupó de echar de la conducción a los dirigentes de Patricia Bullrich Damián Arabia y Pablo Walter. Lo cierto es que Macri esperará hasta terminada las elecciones nacionales para empezar a tomar decisiones sobre el futuro de su partido.

Por lo pronto, los dirigentes bonaerenses tienen que escuchar las quejas de muchos intendentes PRO para los que la alianza forzada con LLA no fue negocio: perdieron en sus distritos, lo que implica en algunos casos poner en riesgo el control del Concejo Deliberante. También perdieron bancas en Diputados y el Senado bonaerense.

“Lo que pasó el domingo es un enorme fracaso de la conducción de la Libertad Avanza, que no le pudo llegar al votante histórico del PRO, que se quedó en la casa. Fue un error hacer nacional una elección local. Y fue un error meter al Presidente en el barro de una campaña municipal”, consideraron los dirigentes del PRO en declaraciones que filtraron a los medios. No obstante, por el momento, Ritondo y otros dirigentes se abstienen de convocar a espacios de reunión del PRO bonaerense donde saben que van a recibir reproches. Prefirieron destinar tiempo al comité de campaña que armó Karina Milei, del que --de todas formas-- participaron solo un rato.

Hay facturas (y no de las del desayuno) preparadas para Ritondo por haber convencido a dirigentes de ir a un acuerdo donde cedían mucho --demasiado-- ante LLA y luego que eso terminara en una derrota de 13 puntos de diferencia.

Cerca de Macri, indican que no quería la alianza y que advirtió de muchos errores que, posteriormente, llevaron a la derrota. No obstante, indican que fue mejor que el acuerdo existiera, porque si no Macri sería señalado como culpable: "Si nosotros jugábamos por afuera, íbamos a ser el chivo expiatorio de la derrota ante la sociedad, nos iban a culpar”, advierten en el entorno del expresidente. En cambio, ahora Macri no puede ser culpado dado que cedió todo y la responsable de la derrota es Karina Milei. O el propio presidente.

Y en el PRO apuntan como principal error a las políticas nacionales, no tanto la campaña (en la que, de todas formas, insisten, no fueron escuchados): “Se pelearon con los jubilados, no pudieron convocar a nuestros votantes; es horroroso en materia de construcción lo que vemos a nivel nacional, con la resaca de la política provincial”, dejaron correr desde el entorno del ex presidente.

“Cuando apoyamos en el balotaje no nos esperábamos esto, la calidad humana con la que iban a armar en las provincias. El triunfo en CABA maquilló el desastre del armado a nivel país. Y en Buenos Aires han puesto cualquier cosa, desconocidos, NN que pasaron por 10 partidos en cinco años”, advirtieron sobre los advenedizos que luego pueden cambiar de bancada.

Incluso los números hablan de votantes que abandonaron a las fuerzas políticas: en 2023, Juntos por el Cambio consiguió 2.545.545 sufragios para la categoría legisladores provinciales, y La Libertad Avanza, otros 2.348.108 votos. No obstante, ambos juntos este año se llevaron 2.723.710. Es decir, que hubo dos millones de votantes que los abandonaron. Probablemente, no fueron a votar.

En LLA acusan a los fiscales del PRO de haber puesto el hombro solo en sus territorios, pero desde el macrismo lo desmienten. "Nuestros fiscales estuvieron, no se puede decir lo mismo de todos", deslizaron. Y una vez más se le apunta a Sebastián Pareja y a dirigentes como "El Nene" Vera. Es algo que seguramente deberá discutirse en la nueva mesa bonaerense que comanda Karina Milei. El tema es cuantas ganas hay de seguir trabajando juntos si hay una segunda derrota.