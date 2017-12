l Tocan a una, tocan a todas: Maju @soymajulozano

Fuimos a cenar con amigas, en la mesa de al lado cinco tipos empezaron a molestar, le pedimos que nos dejen tranquilas que estábamos charlando, uno de ellos me empieza a tocar la espalda, le pido que no me toque, lo vuelve a hacer, le vuelo a pedir por favor que no lo haga más. Vuelve a hacerlo, sus amigos ríen. Lo vuelve a hacer mis amigas le dicen que no moleste, lo vuelve a hacer.

Me doy vuelta y le gritó “lo volvés a hacer y llamo a la policía”.

Me temblaban las manos, solas nosotras y mis amigas explicándole a ese imbécil que no me tocará.

l No es joda: Inca @LaInca_

Por un 2018 sin tantos boludos que agregan irónicamente “Ni una menos jeje” luego de un comentario que ellos mismos imaginan machista.

l No es el fin, es el comienzo: Gabriel Sued @gsued

DIPUTADOS. Marcos Cleri saluda con perspectiva de género: “Buenas tardes a todEs”, dice. ES EL FIN.

l Ajuste en género: Delfina Rossi @rossi_delfina

#Despidos en el @MindefArg - desarticulan las políticas de género y de derechos humanos. ¿#NiUnaMenos? ¿#DerechosHumanos?

l Tobogán: Juliana di Tullio @ditulliojuli

Escuché muchxs quejándose de cuánto le cuesta al erario público la refacción de una plaza. Lo mismo q 7 u 8 horas de represión. Y la represión de estos días supera ampliamente la refacción de varias plazas porteñas. A mí particularmente me gustan más las plazas que la represión.

l Amas de casa sin jubilación: Eleonor Faur @EleonorFaur

Si en algún lugar se podía compensar todo el trabajo doméstico y de cuidados realizado por las mujeres a lo largo de la vida es, justamente, en las jubilaciones.

Un retroceso enorme.

l Diciembre: Punk Flamingo @diegot_rror

Claro que este fin de año hubo saqueos: Macri saqueó el dinero de todos los jubilados.