Seguí en vivo las cotizaciones de todos los tipos de dólar para este miércoles.
La cotización de apertura del dólar
El dólar oficial abrió a $1375 para la compra y $1425 para la venta.
El pago de la deuda en riesgo
Por Juan Garriga
El consenso entre economistas y consultores crece sobre las dificultades que enfrenta el Gobierno para sostener el control de la economía en un escenario atravesado por la tensión cambiaria, el freno de la actividad y la incertidumbre política. La derrota en la provincia de Buenos Aires, que funcionó como unas primarias nacionales, amplificó las dudas sobre la capacidad de la administración de Javier Milei para sostener el programa y reforzó la percepción de que el mercado le empieza a soltar la mano.
A cuánto cotiza el dólar hoy
El dólar oficial cotiza a $1375 para la compra y $1325 para la venta.
El dólar blue está a $1365 para la compra y a $1385 para la venta.