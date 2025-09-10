El Centro de Salud y Acción Comunitaria (Cesac) N.º 15 “La Salita” de San Telmo comenzará a funcionar en el refaccionado edificio del ex Patronato de la Infancia (Padelai). Por esto, los miembros de la comunidad festejan que el edificio del “Ex Padelai” tendrá un sentido social al desarrollar prestaciones de salud. Los vecinos consideran que es una batalla ganada porque se privilegió lo humano por encima de "ambiciones inmobiliarias u otros proyectos de índole netamente comercial".

"Significa la coronación de un proceso muy largo de lucha que incluyó petitorios, festivales, murales, proyectos legislativos, gestiones con el ejecutivo de CABA, hasta instalar la necesidad y luego la decisión y concreción de esta utopía", sostuvieron trabajadores del Cesac e instituciones barriales.

El sábado 20 de septiembre se festejará su inauguración entre las 11 y las 17 horas en Balcarce 1170. El evento constará de números artísticos, almuerzo comunitario, actividades destinadas a las infancias, visitas guiadas al nuevo edificio e importantes invitados.