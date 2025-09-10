Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP), con el objetivo de generar conciencia, derribar estigmas y promover estrategias de acompañamiento y cuidado.

En este marco, el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires (MPT) lanzó la campaña audiovisual “Hablemos de suicidio adolescente”, destinada a visibilizar esta problemática y a fomentar la prevención, el acompañamiento y la atención integral de niñas, niños y adolescentes.

Los datos muestran la magnitud del desafío, según la OMS, en los últimos 50 años las tasas de suicidio aumentaron un 60 % a nivel mundial y, actualmente, esta es la tercera causa de muerte en adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años.

En Argentina, las cifras son igual de preocupantes: el Ministerio de Salud de la Nación indica que un adolescente se suicida cada día en el país, y que se trata de la segunda causa de muerte en chicas y chicos de entre 10 y 19 años.

En la Ciudad de Buenos Aires, el MPT registró 596 internaciones de niñas, niños y adolescentes por riesgo suicida, lo que refleja la necesidad urgente de reforzar las redes de contención y prevención.

Además, la OMS advierte que por cada suicidio consumado existen entre 10 y 20 intentos previos, lo que amplifica la importancia de detectar señales de alerta a tiempo.

El MTP, a través de su Departamento Especializado en Salud Mental y Derechos Humanos, acompaña de manera integral a quienes atravesaron internaciones por riesgo suicida, especialmente en el momento del egreso hospitalario. "El objetivo es garantizar el acceso a recursos comunitarios y políticas públicas que mejoren sus condiciones de vida y eviten procesos de institucionalización", explicó el organismo. Actualmente, el MPT también está elaborando un informe sobre internaciones por riesgo suicida en infancias y adolescencias, que será presentado en octubre en el marco del Mes de la Salud Mental.

La campaña del MPT pone énfasis en la necesidad de generar conciencia colectiva y brindar herramientas de acompañamiento, bajo el mensaje: “Escuchemos, acompañemos y pidamos ayuda”. Asimismo, convoca a estar atentos a la salud mental y a las situaciones de violencia que atraviesan las niñas, niños y adolescentes.

Los contenidos estarán disponibles en las redes sociales del MPT Instagram, Facebook, X @mptutelar y en la página web del MPT mptutelar.gob.ar y se difundirán con el hashtag #Hablemosdesuicidioadolescente.