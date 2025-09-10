El resultado electoral del domingo terminó de congelar el funcionamiento del mercado inmobiliario. Dos bancos oficiales suspendieron las líneas de crédito hipotecario y el resto, aunque no lo hizo explícitamente, endureció las condiciones, el scoring se tornó inalcanzable para los deudores y los desarrolladores ralentizaron o detuvieron la marcha de las obras. En detalle, el Banco Ciudad y el Banco del Chubut ratificaron la suspensión de sus líneas de créditos hipotecarios. En el sector del ladrillo aseguran, a su vez, que se pararon las tasaciones.

El endurecimiento de los requisitos de calificación crediticia que empezaron a poner en práctica casi todos los bancos restringe aún más el acceso a los créditos hipotecarios.



El ingreso mínimo necesario depende del banco, el plazo elegido y la tasa de interés vigente. Para financiar una propiedad valuada en 100 millones de pesos, los salarios requeridos oscilan entre 2 y 4 millones de pesos mensuales. Además de demostrar ingresos suficientes, los bancos exigen documentación respaldatoria que certifique la capacidad de pago y la situación laboral del solicitante.



