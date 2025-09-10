El próximo sábado y domingo, de 15 a 20hs, el espacio cultural 2Museos, dependiente del Instituto Cultural de Bahía Blanca, abrirá sus puertas para alojar una nueva edición de la Feria de Arte, un espacio que en pocos años se consolidó como punto de encuentro para artistas, coleccionistas, críticos y público en general, y que reúne a más de noventa artistas visuales de la ciudad.

La feria tiene un objetivo central: promover y difundir el trabajo de artistas visuales de Bahía Blanca y fomentar el desarrollo del mercado de arte local. La propuesta busca no solo acercar la producción contemporánea a la comunidad, sino también habilitar un espacio de diálogo y circulación entre quienes crean, quienes valoran y quienes adquieren obras.

Durante las dos jornadas, los visitantes podrán recorrer stands con propuestas que abarcan dibujo, pintura, cerámica, fotografía, diseño e indumentaria, entre otras disciplinas. La feria se convierte así en una plataforma accesible y directa, donde es posible conocer y adquirir obras de arte de manera cercana directamente de sus creadores, fortaleciendo los circuitos culturales de la ciudad.

En cada edición, el evento se convierte en un punto de encuentro donde los artistas tienen la oportunidad de dialogar directamente con el público, y donde los visitantes pueden acceder a producciones originales en un ambiente distendido que busca ser un espacio de compra accesible. Se trata, al mismo tiempo, de una celebración del arte y de la ciudad, de la creación y de los lazos comunitarios que sostienen la cultura.

La Feria de Arte cobra sentido dentro del marco que ofrece 2Museos, institución fundamental para la vida cultural de la ciudad. El conjunto está integrado por el Museo Municipal de Bellas Artes, ubicado en la casona María Luisa, y por el Museo de Arte Contemporáneo, diseñado por los arquitectos Luis Caporossi y Andrés Duprat.