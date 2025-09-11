El mismo día que la Convención reformadora aprobaba la nueva Constitución de Santa Fe, que consagra viejos y nuevos derechos y garantías para su habitantes, el diputado provincial del Frente Amplio por la Soberanía (FAS) Fabián Palo Oliver, presentaba un pedido de informes para conocer detalles de organismo públicos acerca del procedimiento de la Justicia Federal que rescató de condiciones infrahumanas a 31 trabajadores de dos establecimientos rurales del norte provincial, entre ellos dos menores. Dormían en el piso o en precarias tolderías, carecían de baños y de suministro de agua y percibían un ingreso de $300.000 por quincena, “al cual se le descontaba el valor de la comida”, según la investigación judicial, que recuerda a La Forestal.

A partir de una investigación de la sede fiscal descentralizada de Rafaela, a cargo de Gustavo Onel, se rescató en dos allanamientos a 31 trabajadores rurales que vivían en condiciones de hacinamiento en dos establecimientos rurales ubicados sobre la ruta provincial N°77, en la localidad de Pozo Borrado del departamento 9 de Julio, al norte provincial. “De acuerdo a los constatado en los procedimientos, las víctimas vivían bajo precarios toldos de nailon, sin agua potable ni baños, con jornadas de trabajo de diez horas, de lunes a lunes”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Frente a la difusión pública que tomó el caso, el diputado Palo Oliver presentó un pedido de informes en la Cámara baja para saber si “las firmas comerciales están registradas y quiénes son los responsables” de las mismas. Se trata del establecimiento “Santa Ana” y de “La Revancha e Isabelliana SA”, según constató la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca, ex Afip).

El caso se inició el 4 de septiembre cuando personal de la división Coordinación Contra el Trabajo Ilegal de Arca notificó a la Fiscalía federal de Rafaela sobre un procedimiento realizado junto al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) en un campo identificado como establecimiento "Santa Ana”, en cercanías Pozo Borrado, en el límite santafesino con la provincia de Santiago del Estero.

Allí identificaron a 15 personas que realizaban tareas de desmalezamiento, entre ellos dos adolescentes de 17 años. “Se constató que vivían en campamentos improvisados, en condiciones de precariedad absoluta, sin agua potable ni baños (solo tenían tachos para hacer sus necesidades) y dormían en el piso sobre mantas o colchones”, señaló la Fiscalía.

De lunes a lunes

Al ser entrevistados por las autoridades, los trabajadores dijeron ser oriundos de la localidad de Los Juríes de Santiago del Estero; contaron que cumplían jornadas laborales de 8 a 18, de lunes a lunes y con salarios de 300 mil pesos por quincena, “al cual se les descontaba el valor de la comida”.

“De esos testimonios surgió que los trabajadores no tenían posibilidad de retirarse del lugar, no contaban con medios de comunicación, varios de ellos no sabían leer ni escribir y otros estaban indocumentados, aspectos que dejaron en evidencia su estado de vulnerabilidad social”, agregó el comunicado de la Fiscalía.

La comisión fiscalizadora luego se trasladó a un campo lindero, identificado como “La Revancha e Isabelliana S.A.”, donde detectó a otro grupo de cinco trabajadores en las mismas condiciones laborales, que residía en tolderías precarias con improvisadas carpas, en condiciones calificadas como “deplorables” por los funcionarios.

Entre la noche del jueves y la mañana del viernes pasados, personal de la Agencia Trata de Personas de la Policía de Investigaciones (PDI) allanó los establecimientos rurales, requisó los campos y logró rescatar a 31 personas alojadas en las condiciones referidas.

Si están registradas

El diputado Palo Oliver presentó ayer un pedido de informes que requiere datos de los ministerios de Trabajo, de Gobierno e Innovación Pública, de Ambiente y Cambio Climático y de Seguridad y Justicia. En cuanto a la solicitud de información, el legislador pretende saber si el Ministerio de trabajo intervino en el operativo del 4 de septiembre, “si existen antecedentes de controles efectuados por esa dependencia en las explotaciones agropecuarias referidas, si se encuentran registrados como empleadores las firmas La Revancha e Isabelliana S.A. y Santa Ana y en caso de ser así, quienes son los responsables de las mismas”.

En cuanto al Ministerio de Gobierno e Innovación pública, pregunta si “las firmas antes mencionadas están inscriptas en el Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos y, en su caso, si están registradas como sociedad”. En caso de que la respuesta sea afirmativa, solicita que “se remita la información y documentación de la sociedad”.

Por su parte, al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático se le solicita que informe si se ha relevado mediante inspecciones el cumplimiento de la Ley Provincial N° 13372 por parte de los emprendimientos agropecuarios referidos.

Finalmente, le solicita al Ministerio de Seguridad y Justicia que informe los datos registrables y catastrales “del o los inmuebles donde se llevaron a cabo los procedimientos ordenados por la Justicia Federal con identificación de sus titulares registrales, si existen antecedentes de denuncias ante autoridades policiales y/o del Ministerio”.

En el marco de los allanamientos solicitados por el fiscal Onel y otorgados por el juez de Garantías Eduardo Rodríguez da Cruz, además de resguardar a las víctimas, la Fiscalía ordenó el secuestro de teléfonos celulares y un cuaderno con anotaciones, y se identificó a dos personas que quedaron sujetas a la investigación, “ante la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral”, informó el Ministerio Público de la Acusación (MPF). Tal vez del análisis de esa información surjan la respuesta a las inquietudes del diputado Oliver.