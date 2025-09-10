Racing cayó 1 a 0 ante el Barcelona en la final del Mundial Juvenil de Clubes y quedó a las puertas de coronarse en el certamen de jugadores Sub 18 que se disputó en la ciudad de Córdoba, en España.

El único gol del partido lo marcó el ucraniano Artem Rybak, quien se filtró en el áreatras un muy buen pase entre líneas, dejó en el camino al arquero y selló el resultado a los 28 minutos del complemento (los tiempos duraron 40 minutos en este certamen).

El equipo dirigido por Matías "Chaco" Martínez, exdefensor central del club, salió a por todo desde el inicio, logró imponer condiciones al dominar la pelota y jugar por abajo, pero desperdició las dos situaciones claras que tuvo y llegó muy cansado al cierre del encuentro.

El elenco de Avellaneda cerró así una destacada campaña en suelo español, donde jugó seis partidos en apenas diez días y ganó cinco de ellos. En semifinales sorprendió al vencer 2 a 1 al Real Madrid y en cuartos había dejado en el camino al Betis en un vibrante 5 a 4.

En la fase de grupos había mostrado solidez al imponerse sobre Sevilla (2 a 1), Corinthians (1 a 0) y Pogba Academy de Francia (4 a 1). Además, el delantero Aquiles Mansilla fue premiado como uno de los goleadores del torneo, con cuatro gritos.

Barcelona, por su parte, alcanzó el título tras una campaña pareja. Igualó en el debut frente a River (1 a 1) y luego superó a Como 1907 (3 a 2) y Benfica (1 a 0) en la fase inicial. En los cruces eliminatorios se impuso por penales tanto a Corinthians como a Palmeiras, tras igualar en tiempo regular 2 a 2 en ambos encuentros.